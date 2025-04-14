自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

世界充滿混亂時相聚別具意義 兩廳院台灣週迎來22國文化人

2025/04/14 02:25

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，當下的世界充滿了困擾跟混亂，但藝術會更加積極帶來力量和希望來撫慰人心，「希望藉由Taiwan Week的活動讓我們成為彼此最重要的夥伴，在彼此的分享中，靠近在鼓勵與理解中一起同行。」 （兩廳院提供）兩廳院藝術總監劉怡汝表示，當下的世界充滿了困擾跟混亂，但藝術會更加積極帶來力量和希望來撫慰人心，「希望藉由Taiwan Week的活動讓我們成為彼此最重要的夥伴，在彼此的分享中，靠近在鼓勵與理解中一起同行。」 （兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025年「Taiwan Week 兩廳院台灣週」昨晚開幕，邀請來自全球22國共48位貴賓，包含國際策展人、藝術總監、文化機構代表藝術評論與藝術家，堪稱近年台灣表演藝術界規模最盛大的國際交流盛會。

「Taiwan Week 兩廳院台灣週」昨晚開幕，國際重量級人士包括德國柏林藝術節表演藝術季藝術總監橋本裕介、葡萄牙瑪麗亞二世國家劇院藝術總監Pedro Penim、英國倫敦南岸中心節目部經理Aaron Wright、加拿大PuSh 國際表演藝術節藝術總監Gabrielle Martin、京都國際舞台藝術祭聯合總監川崎陽子、澳洲雪梨藝術節執行長Christopher Tooher等。（兩廳院提供）「Taiwan Week 兩廳院台灣週」昨晚開幕，國際重量級人士包括德國柏林藝術節表演藝術季藝術總監橋本裕介、葡萄牙瑪麗亞二世國家劇院藝術總監Pedro Penim、英國倫敦南岸中心節目部經理Aaron Wright、加拿大PuSh 國際表演藝術節藝術總監Gabrielle Martin、京都國際舞台藝術祭聯合總監川崎陽子、澳洲雪梨藝術節執行長Christopher Tooher等。（兩廳院提供）

2年1次的「Taiwan Week 兩廳院台灣週」，今年是第2屆舉辦。面對當下的世界充滿了困擾跟混亂，主辦單位國家兩廳院藝術總監劉怡汝開幕致詞時有感而發，「在每一個最艱難的時刻，藝術常常是第一個被忽略或最先被犧牲的。然而，我們更驚嘆地相信，在這種艱難的時刻，藝術不會噤聲不語，它不會輕易屈從，且會更加積極地帶來力量和希望，來撫慰人心，這也使得我們今天的相聚特別有意義。」

劉怡汝說，除了邀請遠道到而來的朋友們，來感受台灣藝術家們無法被輕易挫折的創作能量之外，更希望藉由這個活動讓大家成為彼此最重要的夥伴，在彼此的分享中靠近，在鼓勵與理解中，一起同行。

為期一週的「Taiwan Week」，兩廳院也攜手大台北地區5場館（傳藝中心的台灣戲曲中心、台大藝文中心遊心劇場、國家人權博物館、雲門劇場及台北表演藝術中心），於4月13至19日期間，以5大主題（轉型正義、性別、自我與文化、科技革新及自然永續）推出15檔節目。

此外，也安排多項深度交流活動，包含「永續無界—2025 國家兩廳院永續國際年會 × STAGES永續劇場聯盟論壇」；外賓交流會及團隊提案會議，為齊聚台灣的貴賓增進彼此的理解以及開創合作可能；還有由東南亞藝術組織ArtsEquator發起的「藝評學人計畫」，邀請14位成員於活動期間觀賞作品並撰寫評論，促進台灣創作者與東南亞專業人士的交流與對話。 活動詳詢專網（https://pr.ntch.art/TaiwanWeek2025）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應