日本GOOD DESIGN AWARD首登高雄徵件 報名至日本時間5/22

國際設計獎項GOOD DESIGN AWARD首度南下高雄，並於駁二Pinway八號倉庫舉辦徵件說明會，吸引眾多年輕設計師出席參加。（青年局提供）



〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局攜手日本設計振興會（JDP），首次於高雄駁二藝術特區舉辦「GOOD DESIGN AWARD 2025台灣徵件說明會」；青年局長林楷軒表示，會持續與國內外設計機構合作，辦理更多交流與培力活動，讓高雄青年設計力從在地出發，邁向全球。

創立於1957年的GOOD DESIGN AWARD，由日本設計振興會主辦，是日本最具代表性、國際聲譽卓著的綜合設計獎項；獎項涵蓋產品、空間、服務、系統等多元領域，強調設計對社會的實質貢獻與正向影響。

請繼續往下閱讀...

GOOD DESIGN AWARD徵件說明會首登高雄，由日本設計振興會台灣事務負責人余劍親自說明報名流程與評選要點。（青年局提供）



得獎作品可使用象徵優良設計的「G Mark」標誌，每年吸引來自全球數千件投稿，是亞洲規模最大、最具指標性的設計賽事之一，也成為設計師邁向日本與國際市場的重要跳板。

青年局表示，本次說明會由JDP台灣事務負責人余劍詳細說明報名流程與評選要點，並邀請2025年評審、日本知名平面設計師木住野彰悟，與台灣獲獎代表、「叁捌地方生活」創辦人邱承漢，現場分享設計理念與實務經驗。

青年局長林楷軒鼓勵設計師們把握此次難得機會，累積參與國際競賽的實戰經驗，讓台灣豐沛的設計潛力接軌世界舞台。（青年局提供）



活動中，日本設計振興會事業部部長津村真紀子也特別錄製影片，向台灣設計圈致意。她提到本屆主題「最初的一步，拓展設計」靈感來自去年評審過程中觀察到：即使是微小的一步，也能啟動周遭變化，甚至牽動企業與政府的行動模式。

林楷軒補充，GOOD DESIGN AWARD強調「以設計改善生活、促進社會進步」的理念，正與青年局支持青年實踐創新、發揮社會影響力的目標高度一致，未來青年局也將持續與國內外設計機構合作，辦理更多交流與培力活動，打造友善的創作環境與國際發展平台，讓高雄青年設計力從在地出發，邁向全球。

GOOD DESIGN AWARD 2025報名時間為日本時間4月1日13:00至5月22日13:00，詳情請見：https://reurl.cc/Dqm5mN。更多青年局活動與設計培力資訊，歡迎追蹤「高雄市政府青年局」Facebook粉絲專頁與官方LINE帳號（@youth.kcg），即時掌握最新消息。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法