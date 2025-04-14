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大塊文化首出版台灣原創繪本 高市圖好繪芽獎《我的頭頂長了一朵香菇》雀屏中選

2025/04/14 16:43

高市圖媒合好繪芽繪本創作班學員朱品璇（右），出版首本繪本《我的頭頂長了一朵香菇》。（高市圖提供）高市圖媒合好繪芽繪本創作班學員朱品璇（右），出版首本繪本《我的頭頂長了一朵香菇》。（高市圖提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立圖書館第3屆「好繪芽獎」入圍作品《我的頭頂長了一朵香菇》，入列大塊文化出版社首本台灣原創繪本，呆萌又治癒的幽默感，一上市即擄獲廣大讀者的心。

高市圖館長李金鴦表示，「好繪芽計畫」自培育、扶植到補助購買、閱讀推廣，以實際行動提供資源支持具創作潛力的人才，高市圖如同農夫開墾、施肥及守候，也樂見許多獨特、精彩繪本作品從「好繪芽」問世。

李金鴦說，好繪芽獎目前已累積近20本優秀獲獎及入圍的提案順利出版，其中，令評審眼睛為之一亮的《我的頭頂長了一朵香菇》，作者朱品璇也是2021年好繪芽繪本創作班學員，經創作培育汲取養分與靈感，再醞釀和深化，去年入圍「好繪芽獎」，並透過高市圖媒合出版首本繪本，展開創作萌芽之旅。

《我的頭頂長了一朵香菇》作者透過輕鬆、理所當然的方式化解煩惱，詼諧又富深意的敘事，把無所不在的煩惱香菇變得人見人愛，該繪本是高市圖4月好書推薦書單，正於總館、鼓山、三民、河堤、李科永、鳳山曹公、澄觀、路竹、湖內、六龜、阿蓮等分館，及台鐵高雄站、左營高鐵站、岡山高醫站3座智慧圖書館展出，歡迎讀者借閱，更多詳細資訊請於高市圖官網查詢（https://www.ksml.edu.tw/）。

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