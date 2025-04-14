太怪太舒服！高雄這座「軟山」 最近變成祕密「躺平」據點

這些「山石」不只能看，還能觸摸、靠近。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／高雄報導〕由高雄內惟藝術中心推出的「山的守護」展覽，由新銳藝術家 Stella 操刀，以她擅長的「簇絨」技法打造出宛如雲層般柔軟的山形裝置，不只視覺上給人沉靜厚實的安全感，實際上更是觀眾可以親身體驗、輕觸甚至與之互動的作品。這不是一座真正的山，而是一個會呼吸的風景。

「軟山」裝置藝術，細節滿滿，每一層都藏著對自然的致敬與想像。（記者董柏廷攝）

Stella 表示，創作靈感來自於內惟藝術中心所在的美術館生態園區，這裡原是高雄最大的灌溉埤塘——內惟埤，如今則是藝術與自然共構的公共空間。她特別設計了一張巨型「內惟地景地毯」，將溼地、湖泊、植物與城市紋理重新編織，邀請觀眾在作品中停留、遊走、甚至小憩，身體力行感受「山與人」之間共存的節奏。

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走進內惟藝術中心，就像走進一幅地景地圖，色彩繽紛的地毯成為觀眾的專屬休憩區。（記者董柏廷攝）

展覽以「山的守護」為主題，不再以冷冰冰的雕塑或遙遠的藝術語言來說話，而是讓觀眾直接「進入風景」，用身體與感官共創一場靜謐而真實的自然想像。觀眾走進展場彷彿被軟質山石環繞，不僅體驗被自然包圍的奇幻日常，更可以觸摸或躺臥，感受這些軟山。

藝術家 Stella 以簇絨技法打造「山的手路」系列作品，每一塊石頭療癒值爆表。（記者董柏廷攝）

內惟藝術中心表示，這次與 Stella 的合作延續場域實驗與地景對話的精神，整體展區呼應建築大量玻璃與光線的設計，日夜氣氛各異，是親子同遊、城市探險與攝影愛好者的必訪熱點。展期至6月8日，地點在高雄內惟藝術中心。

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