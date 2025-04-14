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台中綠美圖開幕時間曝光 敲定12月13日開館 盼加強特色成為國際文化亮點

2025/04/14 16:52

首座結合圖書館及美術館共構的台中綠美圖，開幕時間今終於曝光。（圖：市府提供）首座結合圖書館及美術館共構的台中綠美圖，開幕時間今終於曝光。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中綠美圖是全國首座圖書館與美術館共構的公共建築，各界關切何時開放，台中市文化局長陳佳君今首曝將在12月13日開幕，預計編500到600萬辦開幕典禮，屆時會邀請國外藝術家參與；市議員李天生眼看開館在即，但外界對內部規劃卻不得而知，連議員也無從得知，盼加強特色，能成國際文化亮點，不能讓外界失望。

台中市文化局指出，台中綠美圖是由日本建築大師妹島和世操刀設計，妹島和世是日本第一位獲得有建築諾貝爾獎美譽的「普立茲克建築獎」國際級建築大師，她將美術館與圖書館結合，融合美學欣賞、知識學習與文化交流等3大功能，是全台首創的美學新地標。

首座結合圖書館及美術館共構的台中綠美圖年開館，李天生關切內部規劃如何外界不得而知開。（記者蘇孟娟攝）首座結合圖書館及美術館共構的台中綠美圖年開館，李天生關切內部規劃如何外界不得而知開。（記者蘇孟娟攝）

市政府今在議會進行綠美圖啟用及開幕專案報告，李天生關切綠美圖號稱年底開館，究竟是何時開幕，各界關切，陳佳君首度曝光開幕日期，指出已敲定今年12月13日開館。

李天生指出，但開展在即，究竟內部規劃如何外界仍不清楚，連議員都沒機會了解，關切包括桃園、台南及高雄的總圖均因極具特色成焦點，吸引不少人前往朝聖，連國外圖書館規劃得宜還成為電影哈利波特取景地點，成為觀光焦點，關切台中綠美圖能否打造獨特特色。

李天生也另關切，綠美圖開幕式會編多少預算辦理；陳佳君指出，預計編500-600萬，因會力邀國外藝術家參與。

陳佳君強調，綠美圖年底開幕，目前積極籌備中；她強調，綠美圖建築風格獨特，設計以流動、飄浮、透明為概念，讓光影與空氣交織於館內，日夜皆能展現藝術之美。座落於中央公園的綠美圖，是知識與美學交融的文化基地，未來將使閱讀與藝術傳播至城市的每一個角落。隨著綠美圖即將開館，中市圖與中美館偕手打造文化志工團隊，並將結合中央公園志工隊，透過閱讀、藝術與自然的跨領域活動，為市民提供多元豐富的文化體驗。

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