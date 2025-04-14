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台中綠美圖敲定12月13日開幕 議員批公共藝術卻無法完成 痛批市府跳票

2025/04/14 16:57

台中市文化局長陳佳君表示，綠美圖會在12月13日開幕。（記者蘇金鳳攝）台中市文化局長陳佳君表示，綠美圖會在12月13日開幕。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕綠美圖即將於今年12月13日正式開館，台中市民進黨市議員黃守達表示，今（14）天在市議會的專案報告提出質疑，台中市文化局原規劃預計座落於A棟美術館大廳、D棟戶外空中花園以及戶外景觀區的公共藝術設置取消，因此公共藝術無法在年底開館時完成，痛批市府跳票，讓台中市文化城成為文化沙漠。

台中市文化局長陳佳君表示，因為綠美圖公共藝術A、B、Ｃ三案案目前因為都有實質上的困難，尤其A案三個團隊鑑價都沒有通過，因此將公共藝術設置計畫書取消，未來會針對實質開館後整棟公共藝術的方面來做重新規劃。

台中市議員黃守達批綠美圖年底開幕，但公共藝術卻無法完成。（記者蘇金鳳攝）台中市議員黃守達批綠美圖年底開幕，但公共藝術卻無法完成。（記者蘇金鳳攝）

市議員黃守達指出，綠美圖規劃有公共藝術的設置，其中室內A案預算4700萬、戶外景觀區B案800萬，預算規模相當龐大，但此次整本綠美圖專案報告對於公共藝術的內容與進度，竟隻字未提，毫無交代。

黃守達表示，據他了解A案的公共藝術在鑑價會議中卡關，第一順位的團隊於兩次鑑價會議皆未通過，而這已經是2024年8月的消息。A案的進度究竟如何？而原本戶外景觀B案在2023年進行公開徵選，但事隔兩年卻音訊全無。

黃守達質疑，按照市府目前的處理，原本規劃的公共藝術A、B兩案，通通已中斷取消。去年八月文化局長還承諾「開館時將向民眾展現公共藝術與建築互相輝映」，現今無異跳票。

痛批市府對於文化建設如此態度，難怪台中市過去被譽為文化城，逐漸淪為文化沙漠。

陳佳君表示，B案設置在戶外景觀區，因為與植栽成長速度的搭配有問題，所以無法進行，已經取消。綠美圖的公共藝術有委託藝術家進行公共藝術的創作。

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