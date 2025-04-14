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第2屆「源源不絕！2025 嘻哈大賞」校際競賽 10強決賽充滿人文關懷

2025/04/14 17:03

來自全國各地嘻哈文化研究社學生，將於4月26日在台北自來水園區現場決賽，一較高下。（資料照，台北自來水事業處提供）來自全國各地嘻哈文化研究社學生，將於4月26日在台北自來水園區現場決賽，一較高下。（資料照，台北自來水事業處提供）

〔記者何玉華／台北報導〕全國唯一結合環境關懷與嘻哈創作的第2屆「源源不絕！2025 嘻哈大賞」校際競賽，今年以「Be like water」為主題為地球而唱，吸引國內外共63校、80組創作團隊參賽，從「關注上漲的台積電」到「為何這座城市沒有冬季」，還有對世局的不滿「…卻要老百姓們為了富人買單，廢水變成酸雨回到你頭頂的地中海」，豐富多元的創作內容，展現年輕世代以嘻哈音樂表現出對生活環境的反思，充滿無限創作能量。歷經1個月的網路初賽激戰，決賽將於4月26日在台北市自來水園區登場。

台北自來水事業處處長范煥英表示，本屆CYPHER及個人饒舌歌曲創作賽，共有63校（北部43校、中部13校、南部4校、東部1校）、80組的大學生及高中生參與，其中有2所海外大學學生投稿參加，超過去年首屆35校、46組參賽。參賽作品水準也大幅提升，從歌詞、編曲到影像呈現，都展現豐沛創作能量與獨特視角，並使用CG動畫、Ai繪圖、戶外拍攝、舞台演出片段、後製精美字幕等完成影片製作，影像剪輯創作實力相當堅強。

歷經超過1個月的網路初賽激戰，在官方YouTube頻道創造了22萬的累積觀看次數，決賽晉級名單出爐；CYPHER組前10名包括東海大學&逢甲大學、南山高中&中國醫藥大學&永春高中、聯合國際實驗教育機構、政治大學、高雄大學、清華大學、安康高中&台北市立大學、淡江大學&致理科大、元智大學&政治大學、亞洲大學，每組可獲得1.5萬元的「創作激勵獎」，其中網路點閱數最高的東海＆逢甲大學聯合隊伍，可獲頒加碼「最佳人氣獎」3萬元。

來自全國各地嘻哈文化研究社學生，將於4月26日在台北自來水園區進行決賽，當天將頒發創作激勵獎、最佳人氣獎及全民評審團投出的最佳演出獎。（資料照，台北自來水事業處提供）來自全國各地嘻哈文化研究社學生，將於4月26日在台北自來水園區進行決賽，當天將頒發創作激勵獎、最佳人氣獎及全民評審團投出的最佳演出獎。（資料照，台北自來水事業處提供）

另外，今年新增觀看數前3名的學生也將站上決賽舞台，包括世新大學-3rdco、輔英科技大學-J.I.、中央警察大學-CoCoNuTs。

范煥英表示，4月26日的現場決賽在台北市自來水園區登場，首創「全民評審團」制度，邀請50位嘻哈樂迷擔任現場評審，評審不限年齡，包含饒舌歌手、社群創作者、國高中學生等來自各行各業，用最直接的感受投下心中的「Be like water」代表作，獲評審團最高票數的CYPHER團隊，將獲「最佳演出獎」3萬元。

北水處指出，決賽當天除了CYPHER組前10強、個人組前3強比拼，還有8組人氣嘻哈藝人輪番上陣，包含以一句「夢不夠大 起來重睡」唱出年輕人心聲的阿夫shuf；憑藉《大嘻哈時代2》「沙漠中的雪人」爆紅、擁有超過600萬點閱的趙翊帆，以獨特嗓音與創作實力橫掃耳朵的「高敏感的旋律鬼才」INHON；從《轟十八伶仃》到《早上沒事，晚上台中市》橫掃社群的台中新生代領軍人物徐晧程 LilHao，還有DACHENG、c8ight 陳全、Young Joppa、高隆華 CODE : L 等話題饒舌歌手。園區還有連續兩日的逗號市集、胖卡餐車，提供民眾在輕鬆的氛圍中體驗嘻哈文化。

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