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台中一中「我們的青春文學夢」特展 讓各界看見一中人的文學能量

2025/04/14 17:06

台中一中不只有「理工男」，校方辦特展展現一中人的文學能量。（記者蘇孟娟攝）台中一中不只有「理工男」，校方辦特展展現一中人的文學能量。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中向來予人理工見長、培育不少醫界及工程人才印象，但事實上，一中人也有不少文學名家，甚至引領台灣文學發展，為一新台中一中「理工男」印象，中一中配合創校110年，推出「我們的青春文學夢」特展，展出一中人的文學能量，更盼讓學生懷抱理工心之餘，也看見人生更多可能性。

台中一中不只有「理工男」，校方辦特展展現一中人的文學能量。（記者蘇孟娟攝）台中一中不只有「理工男」，校方辦特展展現一中人的文學能量。（記者蘇孟娟攝）

台中一中校長林隆諺指出，台中一中是近代台灣文化人為培育下一代台籍菁英而創建，目前各界對一中人的印象多停留在培育不少醫界及工程人才，但事實上，一中不只理工強，更有堅強的文學能量，一中校友有很多文學名家引領台灣文壇發展，包括成立包括日治時期的「銀鈴會」、「笠詩社」等，引領台灣文學發展，且一代傳承一代，代代有文學人誕生。

林隆諺指出，為讓學生抱持理工心之餘，也能聚焦自己腳下的校園蘊藏的多元能量，更看見人生更多可能性，特地推出特展。

台中一中不只有「理工男」，校方辦特展展現一中人的文學能量。（記者蘇孟娟攝）台中一中不只有「理工男」，校方辦特展展現一中人的文學能量。（記者蘇孟娟攝）

校方推出「群星閃耀：我們的青春文學夢」特展，展出校友作家包括陳千武、林懷民、詹宏志、楊渡、路寒袖等作品展，另也有新興創作人，包括「通靈少女」編劇林孟寰、醫師作家「阿布」等；另也展出曾在一中任教的文學大師，包括當代新儒家第三代代表人物蔡仁厚、致力於將台灣文學英譯推介到西方世界的齊邦媛等，呈現一中在文壇的重要性與影響力，更希望藉由校友作家作品展的機會，讓更多人認識一中的多元面貌。

此外，另推出一中懷舊照片展及一中百年文物展，透過珍貴照片及文物，勾勒出歷屆一中人共同的青春記憶及歷史，包括有創校五先賢之一的林獻堂賀詞墨寶等，文物展現場亦提供「毋復今日碑」、「台中一中」及110週年校慶「百年傳典範 十載育英才」拓印模版，提供現場拓印體驗；相關展覽即日起到5月7日在中一中校史館展出。

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