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台南國際音樂節4/19登場 12場展演跨界電影、穿梭古今

2025/04/14 17:09

2025台南國際音樂節將於4月19日至7月13日盛大登場，文化局今日舉辦宣傳記者會。（記者王姝琇攝）2025台南國際音樂節將於4月19日至7月13日盛大登場，文化局今日舉辦宣傳記者會。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕2025台南國際音樂節將於4月19日至7月13日盛大登場，市長黃偉哲今天宣布，今年音樂節以「聲聲不息　Eternal Symphony」為主題，將邀請多位國際音樂家及優秀在地團隊，規劃12場音樂演出，帶領觀眾穿梭古今，沉浸於台南夏日的藝術氛圍。

黃偉哲表示，5年前首次舉辦國際音樂節即獲高度肯定，值此5週年之際，特邀國際團隊與本土樂團碰撞出新火花，祭出古典樂、國樂及電影動漫主題曲等12場展演，讓民眾大飽耳福。另特別準備見習席位，讓各級學校音樂班學生有機會一睹國際大師風采，提升音樂教育的豐富層次。

2025台南國際音樂節邀請多位國際音樂家及優秀在地團隊，規劃12場音樂演出。（記者王姝琇攝）2025台南國際音樂節邀請多位國際音樂家及優秀在地團隊，規劃12場音樂演出。（記者王姝琇攝）

本屆音樂節有「未來篇章Future Harmony」與「時光旋律Rhythm of Time」兩大主軸，「時光旋律」從台南出發展現城市的多元文化與藝術活力。4月19日開幕音樂會邀請金曲製作人鍾興民策劃，結合流行、搖滾、放克等元素，並由鼓王黃瑞豐與瑞士小號手亞尼克．巴曼同台共演。

「未來篇章」精彩不斷，壓軸將於7月13日登場，由小提琴巨星奧古斯汀．哈德利希與柏林愛樂巴洛克合奏團攜手演出莫札特與《卡門》等名曲，這也是該合奏團睽違13年再度造訪台南。

文化局代理局長林韋旭特別提及，今年音樂節融入跨界元素，打造震撼視聽的「電影交響音樂會」。例如5月30日推出《捍衛戰士：獨行俠》現場演奏電影配樂，重現經典空戰場面；6月7日更迎來《鬼滅之刃》動畫音樂會亞洲首演，結合大銀幕與樂團現場演出，讓動漫迷熱血沸騰。

此外亦規劃多場戶外演出，包括5月10日於國定古蹟兌悅門、5月11日成大小西門舉辦的《這麼一說，很有城藝》城牆音樂會，4組在地表演團體接力演出，在今年府城建城300年之際，展現台南城門文化意象與現代音樂創意的結合，別具意義。

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