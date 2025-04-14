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蘭陽大橋羅曼菲裝置藝術遭漠視 宜縣文化局：會檢視有無需要調整

2025/04/14 17:15

矗立在蘭陽大橋北端橋頭的羅曼菲裝置藝術，該處環境易雜草叢生，且往來車速過快，易被忽視。（記者游明金攝）矗立在蘭陽大橋北端橋頭的羅曼菲裝置藝術，該處環境易雜草叢生，且往來車速過快，易被忽視。（記者游明金攝）

〔記者游明金／宜蘭報導〕以已故舞蹈家羅曼菲經典舞作《輓歌》為創作意象的裝置藝術，矗立在蘭陽大橋北端橋頭；但該處易雜草叢生，且往來車速過快，又被環保局看板擋住，失去紀念與追思意義，有民代建議遷立到適當位置。宜蘭縣文化局表示，會請專家學者現勘檢視有無需要調整。

宜蘭縣文化局為打造宜蘭藝文地景，在2006年5月，以舞蹈及歌仔戲為主題，分別在的蘭陽大橋橋頭、宜蘭市環市道路與省道台九線交叉口，各設一座高5.9公尺、寬3.4公尺的大型裝置藝術。

當初，縣府曾與雲門舞集討論，一致認為出身宜蘭的羅曼菲，她的經典舞作《輓歌》最能代表舞蹈文化與藝術，並由藝術創作者呂秉承設計；另一個代表歌仔戲的創作意象則以蘭陽戲劇團的「錯配姻緣」故事為題材。

羅曼菲是宜蘭人，是國際知名舞者、編舞家與舞蹈教育工作者，曾獲頒吳三連藝術獎和國家文藝獎。羅曼菲不幸在2006年3月間病逝，來不及為裝置藝術剪綵揭幕，反成了追思與緬懷她的作品。

羅曼菲裝置藝術矗立在蘭陽大橋北端橋頭，前方被環保局看板擋住，有民代建議遷立到適當位置。（記者游明金攝）羅曼菲裝置藝術矗立在蘭陽大橋北端橋頭，前方被環保局看板擋住，有民代建議遷立到適當位置。（記者游明金攝）

宜蘭市民代表游國良指出，羅曼菲紀念物立在蘭陽大橋橋頭，該處易雜草叢生，如果一段時間沒有整理，就會顯得非常髒亂，且橋頭車來車往，車速很快，很容易忽視裝置藝術的存在，前方又有環保局鄉鎮市環境評比看板擋住，完全失去追思與紀念的意義。

游國良建議遷置羅曼菲裝置藝術，可以移到縣政中心或中興文創設立，同時作好看板說明，介紹羅曼菲的故事，否則很多人根本不知道是什麼？

宜蘭縣文化局表示，這些裝置藝術因設置時間比較久，有關民眾反映移設至其他藝文場域，文化局將在近期辦理現勘、查證及徵詢專家意見後，再行一併研議。

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