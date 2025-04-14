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妮妃雅教罷免 錄影喊：別忘二階連署，台灣感謝你
台灣之光妮妃雅錄影挺罷免。（翻攝自妮妃雅臉書粉專）
〔記者凌美雪／台北報導〕大罷免二階連署邁入倒數，享譽國際的台灣之光妮妃雅特別錄影力挺表示，「不要覺得不缺你這一票，我們都缺你這一票」，除提醒大家記得去罷免，更強調「台灣人要勇敢站出來，捍衛我們重要的民主」。
妮妃雅認為，不要覺得政治好像離自己很遠，其實政治無所不在，而現在立法院這些亂搞、胡搞、瞎搞的立委，就是在賣國家，因此，「我們台灣人要勇敢站出來，捍衛我們重要的民主」，妮妃雅說，「我們今天台灣還有一個機會可以罷免掉這些亂搞的立委。所以我們要好好的把握，所以再生提醒大家趕快去連署第二階段罷免掉這些立委。」
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妮妃雅還在臉書貼文，詳列3個辦法說明「怎麼罷免」，最後不忘說，「台灣感謝你」。詳見妮妃雅臉書粉專（https://www.facebook.com/66wind99）。
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