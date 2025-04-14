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投稿熱度爆棚創新高！第7屆周夢蝶詩獎決審名單出爐 24件詩作角逐首獎

2025/04/14 17:36

第７屆周夢蝶詩獎決審入圍名單今日公布，共24件入圍決選。（翻攝自周夢蝶詩獎學會臉書）第７屆周夢蝶詩獎決審入圍名單今日公布，共24件入圍決選。（翻攝自周夢蝶詩獎學會臉書）

〔記者董柏廷／台北報導〕由周夢蝶詩獎學會主辦的「第7屆周夢蝶詩獎」於2月7日徵件截止後，共收到來自海內外215件現代詩作品，寫作者來自台灣各地與海外華語地區，投稿熱度創下歷屆新高，其中，排除不符徵選辦法之稿件，共181件作品進入複審。

本屆評選採三階段審查，複審由三位詩人、學者組成的評審團，歷時一個多月密集評讀，最終選出24件入圍決審作品。

■入圍決審名單如下：

第７屆周夢蝶詩獎決審入圍名單今日公布。（翻攝自周夢蝶詩獎學會臉書）第７屆周夢蝶詩獎決審入圍名單今日公布。（翻攝自周夢蝶詩獎學會臉書）

《可能我想過會有這一天》

《鹿和羽毛》

《荒野的使臣》

《金繼》

《白鶴的波浪眼》

《我的靈魂是我的伴侶》

《許多年以後》

《路水未乾》

《嗜好之歌》

《此身無聊》

《音韻妥協》

《萬物在身體裡落地生根》

《宇宙向我走來》

《世界的近郊》

《貳分之我》

《春天讓我們想懲罰自己》

《天氣已經這麼糟了》

《悲傷的安全降落》

《中醫詩》

《赤子》

《候鳥學衡》

《推理小說沒有》

《低地集》

《雨是如何織成回憶》

周夢蝶詩獎學會表示，本屆決審將於4月21日舉行，屆時將選出首獎與優選作品，並同步公布完整得獎名單與決審評語。詩獎宗旨為延續詩人周夢蝶對詩的誠摯與靜謐精神，並期盼透過獎項鼓勵當代詩創作，持續耕耘華文詩的深度與可能。

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