限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
投稿熱度爆棚創新高！第7屆周夢蝶詩獎決審名單出爐 24件詩作角逐首獎
第７屆周夢蝶詩獎決審入圍名單今日公布，共24件入圍決選。（翻攝自周夢蝶詩獎學會臉書）
〔記者董柏廷／台北報導〕由周夢蝶詩獎學會主辦的「第7屆周夢蝶詩獎」於2月7日徵件截止後，共收到來自海內外215件現代詩作品，寫作者來自台灣各地與海外華語地區，投稿熱度創下歷屆新高，其中，排除不符徵選辦法之稿件，共181件作品進入複審。
本屆評選採三階段審查，複審由三位詩人、學者組成的評審團，歷時一個多月密集評讀，最終選出24件入圍決審作品。
請繼續往下閱讀...
■入圍決審名單如下：
第７屆周夢蝶詩獎決審入圍名單今日公布。（翻攝自周夢蝶詩獎學會臉書）
《可能我想過會有這一天》
《鹿和羽毛》
《荒野的使臣》
《金繼》
《白鶴的波浪眼》
《我的靈魂是我的伴侶》
《許多年以後》
《路水未乾》
《嗜好之歌》
《此身無聊》
《音韻妥協》
《萬物在身體裡落地生根》
《宇宙向我走來》
《世界的近郊》
《貳分之我》
《春天讓我們想懲罰自己》
《天氣已經這麼糟了》
《悲傷的安全降落》
《中醫詩》
《赤子》
《候鳥學衡》
《推理小說沒有》
《低地集》
《雨是如何織成回憶》
周夢蝶詩獎學會表示，本屆決審將於4月21日舉行，屆時將選出首獎與優選作品，並同步公布完整得獎名單與決審評語。詩獎宗旨為延續詩人周夢蝶對詩的誠摯與靜謐精神，並期盼透過獎項鼓勵當代詩創作，持續耕耘華文詩的深度與可能。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應