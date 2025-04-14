「七美海岸音樂會」呢喃登場 為守護海洋而唱

七美海岸音樂會，宣揚七美保育區理念。（七美平和社區發展協會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕4月是萬物甦醒的季節，在2級離島的七美鄉，平和社區居民長期守護漁業資源保育區，並在捕撈季節前夕，舉辦關懷家鄉海洋環境音樂會，特別選在七美知名地標「愛在七美」海岸廣場，邀請金曲獎歌王謝銘祐、「海角七號」電影片尾曲創作人也是恆春民謠歌手謝徐鳳玉跨海到七美演唱，海洋保育署長陸曉筠、中央廣播電台董事長賴秀如等人都跨海參加。

透過音樂會輕鬆內容，宣導保育觀念。（七美鄉平和社區發展協會提供）

由七美鄉平和村民2020年開始落實保育區的社區自主管理，多年的努力獲七美多數民眾支持與認同，2023年榮獲海洋保育署海洋保育貢獻楷模獎。去年9月由澎湖縣政府公告，將1999年劃設禁採部分物種的「七美漁業資源保育區」，進而劃設為「七美水產動植物繁殖保育區」。

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海岸音樂會開場由社區保育巡守隊以空靈鼓演奏〈外婆的澎湖灣〉做為迎賓曲目；並邀請甫完成80歲畫展的七美在地藝術家許叁陸，吟唱由76歲巡守員陳清專以保育區為主題創作獲全鄉褒歌比賽的冠軍作品，在音樂會進行中，同時也穿插了保育區專書《七美潮生》新書分享，以有獎徵答方式贈送民眾。

《七美潮生》是社區巡守隊巡守及下水調查時記錄拍攝潮間及水下物種，並由在地巡守隊成員共同編撰一本收錄50種生物出版品，集體為七美海洋而撰寫的首本書籍，以做為推動落實海洋保育及教育之在地性文本，傳遞在地海洋知識與故事，並展現守護漁業資源保育區的成果。

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