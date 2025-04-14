3天3套不重複曲目 曾宇謙今夏隨這8位作曲家音樂壯旅

曾宇謙將於今年夏天以3套曲目的小提琴奏鳴曲系列，展開藝術生涯新里程。（MNA提供）



〔記者凌美雪／台北報導〕小提琴家曾宇謙將於今年夏天展開職業生涯新挑戰，而且是由他自己親自策畫，3天演出3套完全不重複的曲目，8首奏鳴曲、4首獨奏曲，共計35個樂章，帶樂迷從貝多芬、舒曼、舒伯特、克拉拉．舒曼、葛利格、拉威爾、華格納，一路聽到理查．史特勞斯，8位作曲家，從古典晚期延伸至浪漫高峰，構築出一幅跨越2個世紀的音樂風景。

這個聲音的遠征，展現了作曲美學、演奏能量與藝術野心，也標誌著曾宇謙藝術之路的新里程，曲目包括大家熟悉的經典，也有曾宇謙自己未曾公開演出的，曾宇謙說，「我希望透過這個計畫帶領聽眾走進這些作品，感受到不同風貌的音樂世界。」不過，曾宇謙也坦言，短時間內演出3套完全不同的曲目，確實是極大的挑戰。

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3天的3套曲目，系列一聚焦高技巧與高情緒交鋒的作品，包括小提琴奏鳴曲中最艱鉅卻也最豐富的貝多芬《克羅采》，技術與詩意的並進的舒伯特《幻想曲》，及舒曼的《A小調第1號小提琴奏鳴曲》；系列二展現出色彩繽紛的音樂冒險，北歐浪漫與法國現代交錯登場，貝多芬的陽光、葛利格的戲劇張力與與《吉普賽人》炫技狂想，到華格納的《冊葉》，是全計畫中最「fusion（融合）」、風格多元且色彩變化豐富的一場；系列三從舒伯特純真旋律出發，貝多芬經典之作《春》，經過克拉拉・舒曼細膩的浪漫語言，最後走向理查．史特勞斯壯麗的音樂山巒，光影交錯中燦爛收尾。

系列一將於6月8日在台北國家音樂廳登場（另於6月7日，特別為台南國際音樂節於台南文化中心演出1場）；系列二、三分別於7月4、5日，在台北國家音樂廳演出。詳詢MNA牛耳藝術或影音連結（https://reurl.cc/zq64L7）。

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