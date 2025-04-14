追隨曾宇謙音樂長征 文化幣青少年3種選擇聽好聽滿

曾宇謙一直是許多孩子學琴路上的楷模與激勵對象，此次系列演出也是最佳觀摩機會。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕小提琴家曾宇謙將於今年夏天展開小提琴三部曲系列演出，3套完全不重複的曲目，帶樂迷從貝多芬、舒曼、舒伯特、克拉拉．舒曼、葛利格、拉威爾、華格納，一路聽到理查．史特勞斯，8位作曲家，8首奏鳴曲、4首獨奏曲，共計35個樂章，呈獻從古典晚期至浪漫高峰的音樂風景。

3套曲目將分別於6月7日在台南文化中心、8日在台北國家音樂廳演出第1套；7月4、5日，在台北國家音樂廳演出第2及第3套。

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由於曾宇謙一直是許多孩子學琴路上的楷模與激勵對象，為讓更多小樂迷們能夠親炙古典音樂，並有更多機會參與不同場次，聆聽多樣的風格的詮釋，主辦單位規劃了3種可使用文化幣的購票辦法，讓年輕觀眾與家庭族群能以優惠價進場，親近古典音樂。

第1、2種辦法都是「必須」使用文化幣的「青年席位」，即至少必須使用文化幣100點（含）以上支付。其一是「青年指定席」，由主辦單位規劃的限量及特定區位青年席位，每席享300元優惠票價；其二則是「青年席5折自由座」，各場次2400（含）元以下票區，共限量200席，每席可享原票價5折優惠，並可自由選位。

還有一種，就是「可以」選擇以文化幣抵用或直接申請購買的「青少年1+1」專屬優惠計畫，凡23歲以下觀眾即可攜帶一位親友共同入場，2人皆可享6折優惠（台北場1500-1800票區、台南場1200-1800票區；須提前申請人工審核，每位青少年每場至多購買2張6折優惠，陪同票不限年齡。）4月15日中午啟售，詳詢MNA售票網。

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