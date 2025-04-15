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因為一台瓷偶收音機！高雄夢幻歐洲19世紀皇家「莉．瓷藝博物館」開幕

2025/04/15 15:20

這尊穿著蓬蓬裙的仕女瓷器內建收音機，也因為這尊優雅古典瓷器深深吸引創辦人朱莉女士，從此開啟了收藏歐洲瓷器之路，也是朱莉女士第一件收藏的瓷偶。（記者李惠洲攝）這尊穿著蓬蓬裙的仕女瓷器內建收音機，也因為這尊優雅古典瓷器深深吸引創辦人朱莉女士，從此開啟了收藏歐洲瓷器之路，也是朱莉女士第一件收藏的瓷偶。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕你能想像因為一台瓷偶收音機的緣故，而開啟了收藏瓷器的夢想，最後在高雄打造首座歐洲19世紀皇家窯瓷「莉．瓷藝博物館」，這就是石川傳媒集團從事廣播業的朱莉女士所創辦。

「莉．瓷藝博物館」，於今（15）日高雄盛大開幕。（記者李惠洲攝）「莉．瓷藝博物館」，於今（15）日高雄盛大開幕。（記者李惠洲攝）

「莉．瓷藝博物館」匯集歐洲皇室名窯的人文精萃，打造沉浸式皇家宮廷場景的體驗。（記者李惠洲攝）「莉．瓷藝博物館」匯集歐洲皇室名窯的人文精萃，打造沉浸式皇家宮廷場景的體驗。（記者李惠洲攝）

這尊穿著蓬蓬裙的仕女瓷器內建收音機，也因為這尊優雅古典瓷器深深吸引創辦人朱莉女士，從此開啟了收藏歐洲瓷器之路，也是朱莉女士第一件收藏的瓷偶。（記者李惠洲攝）這尊穿著蓬蓬裙的仕女瓷器內建收音機，也因為這尊優雅古典瓷器深深吸引創辦人朱莉女士，從此開啟了收藏歐洲瓷器之路，也是朱莉女士第一件收藏的瓷偶。（記者李惠洲攝）

石川集團創辦人朱莉女士在一次偶然的機緣下，看到了一尊非常優雅古典的仕女瓷偶，另外發現這尊穿著蓬蓬裙的仕女瓷偶裡面藏著一台收音機。對於從事傳播、廣播業的朱莉女士來說簡直就是夢幻逸品，非常喜歡，所以將這尊德國的仕女瓷偶給買回家收藏，而這尊仕女瓷偶內的收音機到目前都還可以收到廣播、正常使用。因為這尊仕女瓷偶，開啟了創辦人朱莉女士收藏歐洲頂級瓷器之路，漸漸的收藏作品愈來愈豐富，最後創立了「莉．瓷藝博物館」。館內將創辦人典藏逾3600件瓷器精品一次展出，蒐羅19世紀歐洲皇家窯瓷器，橫跨德國麥森（Meissen）、法國賽佛爾（Sèvres）、英國皇家伍斯特（Royal Worcester）、柏林皇家御瓷（KPM）彩繪瓷板畫，及皇家維也納（Royal Vienna）等歐洲皇室名窯，打造一間難得一見的歐洲古瓷藝術殿堂。

麥森（Meissen）大型火雞瓷雕，在歐洲民間傳說中，火雞象徵豐盛與保護，這件作品不僅體現精緻工藝，更象徵幸運與家庭守護。火雞也象徵皇室奢華與貴族生活品味。 瓷雕製於 1860年，有著精湛工藝與良好寓意，壯麗而珍稀。（記者李惠洲攝）麥森（Meissen）大型火雞瓷雕，在歐洲民間傳說中，火雞象徵豐盛與保護，這件作品不僅體現精緻工藝，更象徵幸運與家庭守護。火雞也象徵皇室奢華與貴族生活品味。 瓷雕製於 1860年，有著精湛工藝與良好寓意，壯麗而珍稀。（記者李惠洲攝）

「莉．瓷藝博物館」德國麥森（Meissen）展區。（記者李惠洲攝）「莉．瓷藝博物館」德國麥森（Meissen）展區。（記者李惠洲攝）

「莉．瓷藝博物館」法國賽佛爾（Sèvres）展區。（記者李惠洲攝）「莉．瓷藝博物館」法國賽佛爾（Sèvres）展區。（記者李惠洲攝）

「莉．瓷藝博物館」英國皇家伍斯特（Royal Worcester）名窯展區。（記者李惠洲攝）「莉．瓷藝博物館」英國皇家伍斯特（Royal Worcester）名窯展區。（記者李惠洲攝）

「莉．瓷藝博物館」柏林皇家御瓷（KPM）彩繪瓷板畫展區。（記者李惠洲攝）「莉．瓷藝博物館」柏林皇家御瓷（KPM）彩繪瓷板畫展區。（記者李惠洲攝）

「莉．瓷藝博物館」柏林皇家御瓷（KPM）彩繪瓷板畫展區。（記者李惠洲攝）「莉．瓷藝博物館」柏林皇家御瓷（KPM）彩繪瓷板畫展區。（記者李惠洲攝）

「莉．瓷藝博物館」皇家維也納（Royal Vienna）展區。（記者李惠洲攝）「莉．瓷藝博物館」皇家維也納（Royal Vienna）展區。（記者李惠洲攝）

「莉．瓷藝博物館」，於今（15）日高雄盛大開幕，開幕典禮特別邀請前總統陳水扁、高雄市長陳其邁，石川傳媒集團石川董事長、創辦人朱莉女士、首席執行官石裴莉共同剪綵，見證充滿歷史與美感的博物館誕生。每一個展區以華美、夢幻的洛可可風，不少民眾表示，「彷彿穿越時空，回到過去走進歐洲19世紀，相當浪漫唯美！」

「莉．瓷藝博物館」於今（15）日高雄盛大開幕，開幕典禮特別邀請前總統陳水扁、高雄市長陳其邁，石川傳媒集團石川董事長、創辦人朱莉女士、首席執行官石裴莉共同剪綵。（記者李惠洲攝）「莉．瓷藝博物館」於今（15）日高雄盛大開幕，開幕典禮特別邀請前總統陳水扁、高雄市長陳其邁，石川傳媒集團石川董事長、創辦人朱莉女士、首席執行官石裴莉共同剪綵。（記者李惠洲攝）

「莉．瓷藝博物館」於今4月15日高雄盛大開幕，開幕典禮特別邀請前總統陳水扁、高雄市長陳其邁，石川傳媒集團石川董事長、創辦人朱莉女士、首席執行官石裴莉共同剪綵。（記者李惠洲攝）「莉．瓷藝博物館」於今4月15日高雄盛大開幕，開幕典禮特別邀請前總統陳水扁、高雄市長陳其邁，石川傳媒集團石川董事長、創辦人朱莉女士、首席執行官石裴莉共同剪綵。（記者李惠洲攝）

歐洲貴族餐桌美學，打造19世紀歐洲宮廷風格的豪華餐廳。（記者李惠洲攝）歐洲貴族餐桌美學，打造19世紀歐洲宮廷風格的豪華餐廳。（記者李惠洲攝）

在歐洲瓷藝有著精湛工藝，大多都是以一整套組來做收藏，也因精緻細膩工法，展現極致寫實與貴族氣質令人流連忘返。（記者李惠洲攝）在歐洲瓷藝有著精湛工藝，大多都是以一整套組來做收藏，也因精緻細膩工法，展現極致寫實與貴族氣質令人流連忘返。（記者李惠洲攝）

「莉．瓷藝博物館」裡頭收藏的瓷器都製作都相當細緻，就連馬兒奔馳行雲流水的動作都相當擬真。（記者李惠洲攝）「莉．瓷藝博物館」裡頭收藏的瓷器都製作都相當細緻，就連馬兒奔馳行雲流水的動作都相當擬真。（記者李惠洲攝）

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