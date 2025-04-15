鶯歌陶博館展出療癒系創作「台灣陶藝新銳獎宋立個展」即起登場

陶藝家宋立以台灣貨車為載體，承載著瀕臨絕種的生物，等待著被傾聽。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市立鶯歌陶瓷博物館即日起至5月4日展出「聽見光的聲音——台灣陶藝新銳獎宋立個展」，由陶藝家宋立展出34件蘊含故事性的療癒風格創作，帶領觀眾走進陶藝家構築的想像之地。更多展訊可至官網（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。

陶藝家宋立以藝術史的經典作品為基礎，透過浮雕再現畫作的細節。（記者陳奕劭攝）

陶博館表示，來自陶藝世家的宋立，因為期待從各種角度觀看作品而選擇立體創作，並在就讀國立台南藝術大學後真正認識陶瓷。宋立創作多以動物為主題，在捏塑作品的過程中，創造各種角色，並想像著他們經歷過什麼，將面臨什麼，將自我注入各種角色中，敘述著不同片段的故事。

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宋立指出，展覽主軸圍繞記憶、庇護、逃離與對話，從復古物件到鯨魚，從消逝的生命到藝術史的再現，藉由這些作品，希望觀眾沉浸故事中，並找到與自身經驗的共鳴，享受觀展的樂趣。

陶藝家宋立在鯨魚的塑造上投射了許多自己嚮往的狀態，想像自己跳入大海，享受安心的旋律。（記者陳奕劭攝）

他說明，「移動的記憶版圖」透過阿嬤家的老浴缸、老家的鐵花窗、古董家具等場景再現回憶，表達當時自己的情緒；「青色奏鳴曲」在鯨魚的塑造上，投射自己嚮往的狀態，創造不同的角色，每個角色再進到不同的情緒之中相互對話。「畫芯」系列，以藝術史的經典作品為基礎，透過浮雕再現畫作的細節，使觀者看得如癡如醉。

陶博館館長張啟文表示，宋立參加「2023台灣陶藝獎」自14名參賽者中獲選新銳獎首獎，他的作品充滿故事性的療癒風格，深獲評審喜愛。「2025台灣陶藝獎」現正徵件中，歡迎陶藝創作者於4月30日前投件。

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