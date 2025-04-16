國寶親自開腔！北藝中心語音導覽新增語種 「小咪」「鄭榮興」獻聲

北藝中心語音導覽台語版由歌仔戲人間國寶小咪錄製。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心語音導覽服務全新升級，自4月15日起正式新增３種語言版本：韓語、客語、台語。其中最大亮點，是邀請到２位國寶級藝術家親自錄製導覽語音，讓觀眾能用熟悉的語言，重新傾聽劇場空間的魅力。

北藝中心語音導覽客語版由客家八音人間國寶鄭榮興錄製。（北藝中心提供）

北藝中心表示，台語版導覽邀請到被文化部認定為「歌仔戲人間國寶」、同時獲頒國家文藝獎的陳鳳桂（小咪）老師傾力獻聲。她以深厚的台語語感與表演節奏，帶領聽眾走入北藝的建築語境與劇場氛圍。客語版則由「客家八音人間國寶」鄭榮興親自錄製，讓熟悉客語的觀眾，能以母語重新聽見劇場空間與聲音美學之間的連結。

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除了台語與客語版本，原有的華語版由陽明交通大學建築研究所教授龔書章（右1）

，以及金馬、金鐘獎雙料影后謝盈萱（右2）共同參與錄音。（北藝中心提供）

除了台語與客語版本，原有的華語版也同樣值得一聽，邀請陽明交通大學建築研究所教授龔書章，以及金馬、金鐘獎雙料影后謝盈萱共同參與錄音，從建築專業與表演者視角，帶出北藝中心的空間魅力。

北藝中心語音導覽目前共支援６種語言（華語、英語、日語、韓語、台語、客語），內容涵蓋北藝建築設計理念、空間配置與多項藝術裝置細節。觀眾可於館內現場租借語音導覽設備，或自備耳機透過語音導覽機使用，自由選擇參觀動線，依據號碼或興趣順序聆聽。觀眾走進北藝中心，可以透過熟悉的語言，傾聽劇場空間說話。無論是第一次造訪，或是再訪的老朋友，都能透過耳朵重新認識這座「會說話的建築」。詳詢北藝中心官網（https://tpac.org.taipei/tour-audioguide）。

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