自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

國寶親自開腔！北藝中心語音導覽新增語種 「小咪」「鄭榮興」獻聲

2025/04/16 08:00

北藝中心語音導覽台語版由歌仔戲人間國寶小咪錄製。（北藝中心提供）北藝中心語音導覽台語版由歌仔戲人間國寶小咪錄製。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心語音導覽服務全新升級，自4月15日起正式新增３種語言版本：韓語、客語、台語。其中最大亮點，是邀請到２位國寶級藝術家親自錄製導覽語音，讓觀眾能用熟悉的語言，重新傾聽劇場空間的魅力。

北藝中心語音導覽客語版由客家八音人間國寶鄭榮興錄製。（北藝中心提供）北藝中心語音導覽客語版由客家八音人間國寶鄭榮興錄製。（北藝中心提供）

北藝中心表示，台語版導覽邀請到被文化部認定為「歌仔戲人間國寶」、同時獲頒國家文藝獎的陳鳳桂（小咪）老師傾力獻聲。她以深厚的台語語感與表演節奏，帶領聽眾走入北藝的建築語境與劇場氛圍。客語版則由「客家八音人間國寶」鄭榮興親自錄製，讓熟悉客語的觀眾，能以母語重新聽見劇場空間與聲音美學之間的連結。

國寶親自開腔！北藝中心語音導覽新增語種 「小咪」「鄭榮興」獻聲除了台語與客語版本，原有的華語版由陽明交通大學建築研究所教授龔書章（右1）
，以及金馬、金鐘獎雙料影后謝盈萱（右2）共同參與錄音。（北藝中心提供）

除了台語與客語版本，原有的華語版也同樣值得一聽，邀請陽明交通大學建築研究所教授龔書章，以及金馬、金鐘獎雙料影后謝盈萱共同參與錄音，從建築專業與表演者視角，帶出北藝中心的空間魅力。

北藝中心語音導覽目前共支援６種語言（華語、英語、日語、韓語、台語、客語），內容涵蓋北藝建築設計理念、空間配置與多項藝術裝置細節。觀眾可於館內現場租借語音導覽設備，或自備耳機透過語音導覽機使用，自由選擇參觀動線，依據號碼或興趣順序聆聽。觀眾走進北藝中心，可以透過熟悉的語言，傾聽劇場空間說話。無論是第一次造訪，或是再訪的老朋友，都能透過耳朵重新認識這座「會說話的建築」。詳詢北藝中心官網（https://tpac.org.taipei/tour-audioguide）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應