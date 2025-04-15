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青春影展入圍名單揭曉 南藝大6部作品表現突出

2025/04/15 18:34

2025「青春影展」入圍名單今天揭曉，共有32部作品脫穎而出，圖為《全民嬰檢》劇照。（高市電影館提供）2025「青春影展」入圍名單今天揭曉，共有32部作品脫穎而出，圖為《全民嬰檢》劇照。（高市電影館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕南台灣歷史最悠久的學生短片競賽「青春影展」，入圍名單今天揭曉，共有32部作品脫穎而出，其中，國立台南藝術大學有政治受難紀錄片《新生重建》等6片入圍，表現最為突出，影展將於5月1日至4日在高市電影館3樓經典影廳登場。

青春影展前身為「南台灣青年音像創作聯展」，歷經21年，已成為全台影視與動畫科系學子競技重要平台，也是新銳導演展現才華的公信力舞台。

高市電影館表示，今年影展報名十分踴躍，計有37校、54科系，145件影視類與101件動畫類作品參賽，經過激烈評選，最終有32部影片脫穎而出入圍。

入圍作品分為8大單元：以網路迷因為靈感的「yo!battle」、以交通工具為背景的「衝衝衝衝！拉風」、宛如奇異主題曲的「混沌 Main Theme」、聚焦孩童視角的「小朋友，你是否有很多問號？」、描繪失意人生的「別人的性命是框金又包銀」、探索歷史文化的「誰在記憶裡探求座標」、剖析家庭糾葛的「俺．媽．咪．爸．比．Home」，以及細膩刻畫內心幽微的「暗房之內」。

南藝大入圍的6部作品，包括音像紀錄所的政治受難紀錄片《新生重建》、探討父子漂泊的《voyu》、延續2023金馬入圍紀錄短片《乙方及其後》，劉人鳳導演的《跳房子》、建築藝術研究所汪少凡的紀錄片《肉人：精神病人的時間》、黃繼賢以原民魯凱族為題的停格動畫《一邊家族一邊鬼湖》，以及動畫美學研究所的莊淯津以水彩繪畫結合石膏板直繪動畫，檢視環境與人心汙染的《落雺》，作品從紀錄到動畫，展現多元創作的豐沛能量。

高市電影館表示，今年特別策劃觀摩單元，選映《八月三十一日，我在奧斯陸》、《世界上最爛的人》導演尤沃金提爾的早期短片《憐憫》、《定格》、《探咎》。

32部入圍作品將於5月1日至4日在高市電影館3樓經典影廳共放映9場，免費索票入場，即日起於Accupass及高市電影館1樓服務台開放索票，5月4日青春設計節舉辦頒獎典禮，相關活動詳情請參考青春影展官方網站或Facebook粉專。

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