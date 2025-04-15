「STAFF ONLY」不能進？王詠翔偏要你進來看 那一群被忽略的「無名螞蟻」

王詠翔作品〈螞蟻 Ants〉以低視角拍攝撤展現場，勞動者的身影如同螞蟻般默默移動，片尾的工作人員名單也如螞蟻列隊，在牆面爬行。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由福利社 FreeS Art Space主辦的王詠翔個展「展間，在此側身」即日起至5月10日在福利社登場。王詠翔透過錄像與空間裝置，打開觀眾對「展場空間」與「藝術勞動」的感知，揭開展覽背後默默存在的「那群人」。

一走進展場，迎面是一塊「STAFF ONLY」字樣的布簾，讓觀眾直覺以為是不可擅闖的工作人員後台空間，然而，這不是警告，也不是禁止，王詠翔設計的正是這種「身分錯置」。穿越這道簾幕後，觀眾才會發現，所謂後台不只是工作區域，更是一連串觀察與思辨的入口。他說明：「就算你是工作人員，存於社會的身分也不只有那樣的角色。這塊布是一個入口，讓觀眾得自己決定要用什麼身分進來。」入口旁放有工作證夾，但其中放的並非證件，而是展覽簡介。整個展覽便從這裡開始玩起身分置換的遊戲。

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展覽共展出１０件作品，其中〈螞蟻 Ants〉是一支錄像，也是王詠翔此次展覽中最有力的提問。從低角度拍攝、對著撤展時默默工作的人們，黑衣黑褲像螞蟻般行走、整理、搬運，而字幕安靜地說：「展覽越大，我們就越小。」影片最後出現的是跑馬燈式的演職員表，那些參與者的名字小得像螞蟻一樣在牆上緩緩移動。這不是幽默，而是一種關於「可見與不可見」的空間反思。

展覽並不高聲喧嘩，也不是在歌頌勞動，而是企圖引誘觀眾意識，每一場光鮮展覽背後，都有無名英雄在拼裝藝術的輪廓，「這些空間不是只屬於藝術家，它其實藏了很多人與很多角色的交錯，作品只是其中一塊。」王詠翔說，「我們熟悉看展覽，但不太知道展覽怎麼被『做』出來，這次想換個角度講空間、講勞動。」

王詠翔以時間表的方式標示佈展、拆展、談話等展務節奏，讓展場的運作機制可視化。（記者董柏廷攝）

此次展覽其實是王詠翔系列作品的尾曲。王詠翔透露，10月將於洪建全基金會推出同系列前言展，聚焦｢作品如何成為藝術的過程」，繼續探討展場與觀眾、展品與勞動者的多重關係。倘若厭倦了那些只能拍照打卡的展，這一檔可能會讓人想「駐足」，看見那些從未被命名的藝術勞動身影。展覽詳詢福利社FreeS Art Space 官方臉書。

王詠翔個展「展間，在此側身」即日起至5月10日在福利社登場。（福利社 FreeS Art Space提供）

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