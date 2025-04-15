畫出台灣山海魂！芳苑漁村之子陳炳臣連奪日韓藝術大獎

陳炳臣說，此次日本參展的「蒼穹海韻」（左）與「銀河杉影」（右）皆以夜色為題，分別描繪芳苑潮間帶與合歡山夜晚景致。（記陳炳臣提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕來自彰化芳苑漁村的藝術家陳炳臣，喜以畫筆訴說對故鄉潮間帶與台灣高山冷杉的記憶。今年春天，他以融合東方水墨意境與當代抽象語彙的畫作，參加日本東京都美術館「國際書畫交流展」、韓國首爾「亞細亞美術招待展」，勇奪雙金，更榮獲象徵最高榮譽的「特別貢獻獎」，讓台灣山海之美與文化軟實力在國際藝壇閃耀發光。

藝術家陳炳臣，今年參加日本東京都美術館「國際書畫交流展」、韓國首爾「亞細亞美術招待展」，勇奪雙金，更榮獲最高榮譽的「特別貢獻獎」。（陳炳臣提供）

陳炳臣的創作總與家鄉緊緊相連，他鍾情將芳苑濕地的潮間帶光影、王功漁港蚵架線條，轉化為畫布上律動的色塊，或專注描繪台灣高山特有種植物，如冷杉等，以山與海為經緯，抽象與具象交錯，展現大自然生生不息的力量，也寄託著他對家鄉風土與台灣山林海洋的深刻情感。

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陳炳臣指出，韓國展出的「雲杉」，象徵台灣如冷杉般屹立不搖、堅韌挺拔的力量。（陳炳臣提供）

「這是第一次以芳苑溼地為主題獲獎。」陳炳臣說，此次在日本參展的「蒼穹海韻」與「銀河杉影」皆以夜色為題，分別描繪芳苑潮間帶與合歡山夜晚景致。他坦言，夜景創作極具挑戰，因海邊「暗冥某」，山上亦伸手不見五指，但正是山頭微微琉璃光與海浪捲起的反射光，勾勒出台灣山海夜色壯闊與浪漫，也成就作品獨有氣韻與情感張力。

陳炳臣（左5）展出作品「雲杉」，在韓國首爾亞細亞美術招待展勇奪金賞，更榮獲象徵最高榮譽的「特別貢獻獎」。（陳炳臣提供）

陳炳臣說，在韓國展出的「雲杉」，則聚焦於台灣高山精神，台灣擁有285座超過3000公尺高山，是全球高山密度最高之地，台灣冷杉最能代表這股屹立不搖、堅韌挺拔的力量。他感性說，台灣曾歷經異國統治與動盪，如今仍須面對複雜國際局勢，但依然如冷杉般挺立不屈。

陳炳臣創作總與家鄉緊緊相連，並以融合東方水墨意境與當代抽象語彙的畫作。（陳炳臣提供）

「台灣很美，看山看海都方便。」陳炳臣說，未來將計畫舉辦更多展覽，讓更多人欣賞到台灣的美與文化，期盼透過藝術的力量，激發更多人重視與自然的共存，也提醒大家手牽手，一起守護這片土地。

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