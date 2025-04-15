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以極致溫柔犒賞最愛的媽媽 日勝生加賀屋推「凍齡美顏．寵愛女王」母親節計畫

2025/04/15 21:49

日勝生加賀屋歡慶母親節，規畫「凍齡美顏．寵愛女王」母親節專屬住房計畫。（日勝生加賀屋提供）日勝生加賀屋歡慶母親節，規畫「凍齡美顏．寵愛女王」母親節專屬住房計畫。（日勝生加賀屋提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕慶祝母親節，想以一場細緻滋養身心的奢華溫泉之旅送給母親，聊表心中的感謝，日勝生加賀屋特別推出「凍齡美顏．寵愛女王」母親節專屬住房計畫，規畫豐富多元的體驗及贈禮，包括頂級北投石檜木岩盤浴、日本貴婦級品牌POLA面膜、尋找內在平靜的頌缽音療、療癒心靈的日式花藝體驗等，邀請每位母親在專屬於自己的美好時光中，感受如同女王般受到無微不至的呵護。

日勝生加賀屋館內設施「北投石檜木岩盤浴」。（日勝生加賀屋提供）日勝生加賀屋館內設施「北投石檜木岩盤浴」。（日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋的頂級北投石檜木岩盤浴，以全台稀有且珍貴的國寶級「北投石」與檜木精心打造。富含微量放射性鐳元素的北投石，被譽為「藥石」，不僅能促進血液循環，有效舒緩疲勞及肌肉緊繃，更具有放鬆心神、幫助睡眠的功效，許多日本旅客甚至不惜遠道而來，感受這珍稀石材所帶來的絕佳療癒效果。此外，由專業團隊監製的專屬設計的檜木空間中，飄散著天然、清新而舒緩的木質芳香，營造出一個令人徹底放鬆與沉澱的療癒環境。療程中還提供的「美人面膜」與「玫瑰水」，使肌膚在療程後更加水潤柔滑，讓媽媽釋放忙碌與壓力，重新煥發動人風采。

日勝生加賀屋園景和式雅緻套房。（日勝生加賀屋提供）日勝生加賀屋園景和式雅緻套房。（日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋為母親們推出「凍齡美顏．寵愛女王」專屬活動。（日勝生加賀屋提供）日勝生加賀屋為母親們推出「凍齡美顏．寵愛女王」專屬活動。（日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋表示，「凍齡美顏．寵愛女王」住房「一泊二食專案」貼心推出雙重選擇，包含奢華的「北投石檜木岩盤浴雙人體驗」或典雅的「日式花浴衣雙人體驗」，皆搭配兼具健康與美味的頂級日式會席料理，並額外贈送天翔廳料理長特別推薦的年度限定料理「酥炸軟殼龍蝦」。「一泊一食專案」則提供2擇方案：其一為體驗全球珍稀的「北投石檜木岩盤浴」，另一則推出「3人同行1人免費」的超值禮遇，讓母親盡情享受被寵愛的美好時光。凡預訂入住以上專案，均可獲贈日本貴婦級品牌POLA的「aroma ess. gold 洋甘菊面膜」，平日入住更可享受提早2小時進房的尊寵禮遇。

日勝生加賀屋安排「日式花藝體驗課程」，由專業花藝老師親自授課。（日勝生加賀屋提供）日勝生加賀屋安排「日式花藝體驗課程」，由專業花藝老師親自授課。（日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋推出的「頌缽課程」。（日勝生加賀屋提供）日勝生加賀屋推出的「頌缽課程」。（日勝生加賀屋提供）

此外，這個值得紀念的季節，日勝生加賀屋特別邀請專業頌缽老師，於富有綠意盎然的窗景及濃郁藺草香味的榻榻米空間，引領「淨心．療育工坊」與「靜心．音療體驗」兩大特色課程。透過頌缽獨特的音頻共振與聲音療癒，徹底釋放媽媽們日常累積的壓力，深度紓緩情緒與疲憊，重新找回內在的平衡與自在。飯店更貼心安排「日式花藝體驗課程」，由專業花藝老師親自授課，引導貴賓親手創作出獨具日式美感的花藝作品，完成後可選擇將作品放在數寄屋建築中展示，或是做為此趟旅程的美好紀念伴手禮。以上體驗課程皆須提早報名。更多相關訊息詳詢日勝生加賀屋官網。

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