直擊8公尺機械燈怪的行動機密 與民眾相約中正紀念堂外廣場

藏在外形雕塑裡面的動力機械，是讓燈怪動起來的機密。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕繼《雨馬》之後，紙風車劇團再次與客委會攜手推出全新客家親子劇，由創辦人李永豐率整個編導組共創客家新童話《燈怪》，特別的是，這次的「燈怪」將比之前的「雨馬」更「生動」，紙風車團長任建誠昨日帶媒體親訪道具工廠，揭開隱藏在「燈怪」身體內動起來的「機」密。

8公尺機械燈怪的行動機密。（紙風車提供）

「機」密是指讓「燈怪」能到處走來走去、轉頭、眨眼、張嘴、搖動翅膀，甚至噴出強力煙霧、連身上鱗片都會發光的「機械」設計。在紙風車的道具工廠裡，任建誠秀出一大疊「武功祕笈」，光是「眼睛」的設計與製作圖解就一整本，他說，為讓燈怪的眼睛包括眼皮、眼球都能靈活轉動，中間克服很多困難。

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原本有訂做一個減速的尺輪箱，但因為比例不對，導致「燈怪」轉頭眨眼速度都太快，最後決定改手動，而在製作過程中，師傅又發現眼球沒有重心的話，會360度亂轉，就又在球體下半部加入墊片等。結構設計楊金源說，每次跟紙風車合作，從繪圖到製作、組裝完成的過程中，劇團都會想到讓他必須絞盡腦汁實現的點子，過程失敗機率很高，不斷修正改進後，求得完美呈現。

大燈怪的腳與翅膀透過機械裝置活動。（記者凌美雪攝）

這座高8米、長10米的純手工打造大型燈怪，既是舞台也是道具，是大型裝置藝術與機械工程的結合，也為劇團的機械裝置創下許多新紀錄，比如4.9噸卡車+45K發電機發電；5,456個機械零件；200公尺長的燈光迴路連結了1.2萬顆LED燈，讓「燈怪」身上的鱗片都會發光等。

《燈怪》將於4月26日及27日晚間，在兩廳院藝文廣場免費演出。到時候民眾就可親睹在廣場上走來走去的大燈怪，如眨眼、眼珠子靈動地四處張望，翅膀搖一搖突然腳底生煙，有時嘴巴吐出濃氣、打噴嚏，說不定還會俏皮地放屁。

大燈怪前肢會噴出強力煙霧。（記者凌美雪攝）

200公尺長的燈光迴路連結了1.2萬顆LED燈，讓「燈怪」身上的鱗片都會發光。（記者凌美雪攝）

工作人員示範轉動大燈怪的眼球。（記者凌美雪攝）

還沒裝上眼球的頭部，可見到裡面有個裝置了機關的「駕駛座」，技術人員會在演出中手腳並用，創造大燈怪生動的表情。（記者凌美雪攝）

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