新北市美術館4/25開館 週末300秒煙火大秀免費看

為慶祝美術館開館，文化局說，4月26、27日將有煙火秀「藝鳴新聲」於晚間8點30分登場。圖為煙火模擬圖。（新北市文化局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕位在新北市鶯歌區的新北市美術館將於4月25日開館，新北市府文化局推出開館系列活動，自4月26日至6月1日的6個週末於美術館戶外園區舉辦，推出表演節目、光雕展演、主題市集，4月26日及27日2天晚間8點30分將舉行300秒的煙火大秀「藝鳴新聲」，為美術館開館增添光采，活動均為免費，建議民眾多利用台鐵、公車等大眾運輸。

文化局指出，4月26日下午3點起，美術館戶外園區率先展開主題市集，隨後國立台灣藝術大學音樂系打擊樂團、舞蹈系與表演者謝楀墨帶來精采演出，晚間7點知名舞團「雲門舞集」接力登場表演；4月27日馬戲團「馬戲之門」於下午4點半帶來「狂歡馬戲遊樂場」，晚間7點10分邀請「FOCASA馬戲團」演出親子馬戲作品「潘朵拉的盒子」。

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文化局說，4月26、27日將有煙火秀「藝鳴新聲」於晚間8點30分登場，長達5分鐘的煙火設計揉合藝術語彙與城市文化意象，以五大篇章「新生、旅程、色彩、融合、展望」演繹，將以多層次金銀色瀑布煙火收尾。

文化局表示，美術館開館系列活動自4月26日至6月1日每週末登場，活動皆免費，大眾運輸部分，可搭火車至台鐵鶯歌站下車，從文化路出口步行約6分鐘即可抵達，4月26、27日台鐵將加開班次疏運；公車方面，917路線將加開班次，從捷運永寧站1號出口搭乘可直達美術館，981也於4月26、27日新增繞駛新北市美術館服務。

文化局補充，周邊停車空間有限，建議自駕民眾將車輛停放於板橋或鳳鳴車站，再轉乘台鐵至鶯歌，詳細活動資訊可至文化局官網查詢。

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