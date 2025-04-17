自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

新北市美術館4/25開館 週末300秒煙火大秀免費看

2025/04/17 14:36

為慶祝美術館開館，文化局說，4月26、27日將有煙火秀「藝鳴新聲」於晚間8點30分登場。圖為煙火模擬圖。（新北市文化局提供）為慶祝美術館開館，文化局說，4月26、27日將有煙火秀「藝鳴新聲」於晚間8點30分登場。圖為煙火模擬圖。（新北市文化局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕位在新北市鶯歌區的新北市美術館將於4月25日開館，新北市府文化局推出開館系列活動，自4月26日至6月1日的6個週末於美術館戶外園區舉辦，推出表演節目、光雕展演、主題市集，4月26日及27日2天晚間8點30分將舉行300秒的煙火大秀「藝鳴新聲」，為美術館開館增添光采，活動均為免費，建議民眾多利用台鐵、公車等大眾運輸。

文化局指出，4月26日下午3點起，美術館戶外園區率先展開主題市集，隨後國立台灣藝術大學音樂系打擊樂團、舞蹈系與表演者謝楀墨帶來精采演出，晚間7點知名舞團「雲門舞集」接力登場表演；4月27日馬戲團「馬戲之門」於下午4點半帶來「狂歡馬戲遊樂場」，晚間7點10分邀請「FOCASA馬戲團」演出親子馬戲作品「潘朵拉的盒子」。

文化局說，4月26、27日將有煙火秀「藝鳴新聲」於晚間8點30分登場，長達5分鐘的煙火設計揉合藝術語彙與城市文化意象，以五大篇章「新生、旅程、色彩、融合、展望」演繹，將以多層次金銀色瀑布煙火收尾。

文化局表示，美術館開館系列活動自4月26日至6月1日每週末登場，活動皆免費，大眾運輸部分，可搭火車至台鐵鶯歌站下車，從文化路出口步行約6分鐘即可抵達，4月26、27日台鐵將加開班次疏運；公車方面，917路線將加開班次，從捷運永寧站1號出口搭乘可直達美術館，981也於4月26、27日新增繞駛新北市美術館服務。

文化局補充，周邊停車空間有限，建議自駕民眾將車輛停放於板橋或鳳鳴車站，再轉乘台鐵至鶯歌，詳細活動資訊可至文化局官網查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應