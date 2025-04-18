斗南鐵道倉庫變身小書屋 打造教育創新人才基地

斗南火車站後站倉庫閒置多年破損成廢墟，雲林縣府將結合產官學民打造成鐵道小書屋，做為地方教育創新、人才培育基地。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南火車站後站鐵道倉庫閒置多年，成為地方環境衛生、治安死角，雲林縣府計畫斥資3500萬元透過產官學民合作，把舊倉庫打造成鐵道小書屋及地方創新、人才培育基地，預計2027年底前完工。

斗南車站設站有120多年，斜屋頂磚造舊站房在1945年改建，是日治時期最後建造的大型車站，目前跨站式站房在2020年啟用，早年虎尾糖廠所產的糖包是透過糖鐵轉運到斗南，再經縱貫線配送到港口外銷，糖業沒落及公路交通運輸發達，斗南車站倉庫閒置。

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斗南火車站後站倉庫閒置多年破損成廢墟，雲林縣府將結合產官學民打造成鐵道小書屋，做為地方教育創新、人才培育基地。（記者黃淑莉攝）

斗南車站前站左、右兩側舊倉庫縣府分別活化為他里霧生活美學館、漫畫館、青創基地、社會綜合福利館等，後站則閒置淪為廢墟。

雲林縣長張麗善表示，縣府跨局處將與逢甲大學、NGO組織等產官學民合作，把後站閒置倉庫打造成斗南鐵道小書屋暨社區共融空間，經費約需3500萬元，預計2年內完工，未來可提供學生自學、閱讀場域、教育創新人才培育基地及社區活動基地。

縣府計畫處長李明岳表示，逢甲大學「書屋計畫」預計在國內外協助設置100座書屋，做為教育創新、創生及人才培育基地，斗南鐵道小書屋將是該計畫在雲林建構的第5座基地，規模最大。

協助推動的樟湖生態中小學校長陳清圳指出，這次活化的斗南鐵道倉庫包括倉庫主空間及宿舍建築，完工後引進誠致教育基金會、為台灣而教（TFT）等進駐，協助培訓雲嘉地區與學校領導人，辦理假日自學團活動，提供學生休假時的讀書空間，另辧理創生培訓市集、假日市集及提供部分空間給在地里民管理運用。

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