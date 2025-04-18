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台南生活美學館「南台灣工藝大展」開幕 70年館慶工藝精品齊聚

2025/04/18 19:05

台南生活美學館「南台灣工藝大展」，展期即日起至8月31日。 （記者洪瑞琴攝）台南生活美學館「南台灣工藝大展」，展期即日起至8月31日。 （記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕文化部所屬國立台南生活美學館「南台灣工藝大展」，今（18）日開展，共集結南部7縣市81位工藝藝術家，從日治時期到戰後年輕一代文創才秀，也包括原住民族的特有工藝，都是台灣文化驕傲，喜迎70年館慶留下歷史見證。

《南台灣工藝大展─生活‧美學‧工藝》今日開幕。（記者洪瑞琴攝）《南台灣工藝大展─生活‧美學‧工藝》今日開幕。（記者洪瑞琴攝）

「南台灣工藝大展—生活．美學．工藝」由成功大學名譽教授蕭瓊瑞擔任策展人，共展出13種工藝類別、144組共215件的工藝經典之作，更有8位「人間國寶」許漢珍（木雕）、陳壽彝（彩繪）、葉經義（木雕）、許春美（繡黼、織染）、杜牧河（泥塑）、陳三火（剪黏）、陳啓村（木雕）、蔡德太（木雕）的極致作品。

葉王交趾作品「七賢過關」。（台南生活美學館提供）葉王交趾作品「七賢過關」。（台南生活美學館提供）

其中包含文化部指定國寶葉王交趾作品「七賢過關」，以及彩繪大師陳玉峰、蔡草如、陳壽彝、潘春源、潘麗水、潘岳雄等作品聯袂展出更屬罕見，是近年台灣少見的工藝精品饗宴。

南市副市長葉澤山表示，府城向來是工藝重鎮，這次南市文化資產管理處出借25件作品，包含前輩藝術家陳玉峰、陳壽彝、陳南陽、王郭挺芳等大師之作，其中，由陳玉峰創作，台南陳德聚堂的門神彩繪，更是封存倉庫多年，修復後的首度展示就選在工藝大展開箱。

蔡草如為台南看西街基督長老教會繪作宗教壁畫（複製品展示），極為罕見的早期作品。 （記者洪瑞琴攝）蔡草如為台南看西街基督長老教會繪作宗教壁畫（複製品展示），極為罕見的早期作品。 （記者洪瑞琴攝）

蔡草如彩繪深富繪畫性，不僅傳統門神彩繪傳神，其中為台南看西街基督長老教會繪作宗教壁畫，亦是極為罕見的早期作品。

屏東三地門地磨兒部落人拉夫拉斯．馬帝靈的作品。（記者洪瑞琴攝）屏東三地門地磨兒部落人拉夫拉斯．馬帝靈的作品。（記者洪瑞琴攝）

蕭瓊瑞更是直言，「光是由政府辦不起來，可能會借不起」，因為有藝術家家屬與藏家們無償提供出借，才能成就這次大展。有漢人藝術家、也有原住民藝術家、有前輩藝術家、也有新生輩的後起之秀，每件作品都是美感的精益求精、是藝術家對生活文化的體現。

蔡草如作品深富彩繪性，此為藝師黃春池收藏出借展出。（記者洪瑞琴攝）蔡草如作品深富彩繪性，此為藝師黃春池收藏出借展出。（記者洪瑞琴攝）

台南生活美學館前身為社會教育館，成立於1955年，於2008年更名為國立台南生活美學館，隸屬文化部。設置目的從早期社會教育功能走向當代美學生活，呼應台灣歷史的發展與轉型。

藝師吳震星藝閣作品《北港朝天宮媽祖遊境》、《魚躍龍門》。（記者洪瑞琴攝）藝師吳震星藝閣作品《北港朝天宮媽祖遊境》、《魚躍龍門》。（記者洪瑞琴攝）

今日開幕式，包括文化部長李遠、台南生活美學館長黃瓊瑩、南市副市長葉澤山、台灣工藝聯盟總會長暨人間國寶陳啓村、展覽顧問國家文藝獎得主吳瑪悧、前台北立美術館長黃海鳴，以及人間國寶許春美、陳三火、蔡德太，以及參展藝術家家屬與文化界人士共襄盛舉。「南台灣工藝大展」展期即日起至8月31日。

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