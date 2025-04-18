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李宗勳接手榻榻米老店 創新140種疊蓆組合

2025/04/18 19:11

李宗勳細心詢問客人訂製需求、給予建議。（南市觀旅局提供）李宗勳細心詢問客人訂製需求、給予建議。（南市觀旅局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕開業近80年的泉興疊店，由第3代李宗勳接手經營，他將榻榻米從阿公時代的8種組合發展到140種，結合DIY體驗、生活多元美學，讓大眾認識台南高品質榻榻米。

泉興疊店屋頂「疊」字logo，是李宗勳接班後的裝潢巧思。（南市觀旅局提供）泉興疊店屋頂「疊」字logo，是李宗勳接班後的裝潢巧思。（南市觀旅局提供）

李宗勳指出，服完兵役後，因求職不順被阿公逼著學手藝，祖父成為他嚴格的師父，但他們倆年齡、作息和價值觀迥異，衝突不斷；但他不服輸，上網找資料、向廠商請益，期許有一天能超越阿公、證明自己；等到習藝完成，才發現阿公教會他的是一流的匠人精神，凡事要堅持、頂真。

新美街泉興疊店創始人李金水（左）與第3代李宗勳合影。（李宗勳提供）新美街泉興疊店創始人李金水（左）與第3代李宗勳合影。（李宗勳提供）

李宗勳說，榻榻米耐用、透氣、吸音、氣味芳香，但人們因生活習慣西化，逐漸被現代人遺忘。甚至曾聽見路過的小孩天真詢問「榻榻米是米嗎？能不能吃？」他深怕這門技藝走入歷史，於是要求自己全心投入、認真經營，不讓阿公畢生心血白費。

李宗勳將榻榻米從原本8種組合發展到140種組合，可依環境、需求變化，包括和室地板、生活起居，也能融入飲食空間、公共設施、旅館飯店等，更發展DIY材料包體驗課程，或做成杯墊結合小農有機米，成為文創伴手禮。未來希望持續將榻榻米結合生活美學，讓更多人認識榻榻米。

李宗勳製作的榻榻米坐墊、杯墊和DIY材料包。（南市觀旅局提供）李宗勳製作的榻榻米坐墊、杯墊和DIY材料包。（南市觀旅局提供）

觀旅局透過「台南奇人帶路」系列報導，期盼讓更多人認識台南多元的生活文化之美。觀旅局長林國華表示，新美街一帶發展甚早，清領時期舊稱帆寮街，在台江陸化前，原是帆船聚集的濱海之地，至今新美街上仍保留許多特色工藝，泉興疊店即是其中之一。

市長黃偉哲表示，台灣在日治時期引進榻榻米（疊蓆），新美街泉興疊店是全台僅存少數手工製蓆老店，創始人李金水原在岡山習藝，1947年開業，李宗勳接手經營，承襲祖父技藝又有拚勁，積極行銷傳統產業，為老店注入朝氣和新意。

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