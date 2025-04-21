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「春之清華藝術節」開幕 打造新竹藝文饗宴
清華大學2025年「春之清華藝術節」開幕。（記者蔡彰盛攝）
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕2025年「春之清華藝術節」今在新竹市風livehouse舉行開幕儀式，將呈獻超過30場音樂會、假面舞會、科技藝術工作坊，並將首度登上台北國家音樂廳。其中「棒棒桶—全民藝術創作啟發計畫」，邀請2百多位年齡從2歲半到87歲的市民與藝術家參與創作，他們每人都領到一只空鐵桶，透過創意彩繪、剪貼、裁切，甚至貼上拼布或米粉，將鐵桶轉化為裝置藝術，綻放全民參與、百花齊放的藝術風景。
文化局說明，系列活動自4月15日展開至5月28日止，活動場域涵蓋清華校園與新竹市區，匯聚國內外藝術家、學生創作者與市民參與，營造春日藝文嘉年華的熱鬧氛圍。今年活動內容豐富，包括校慶音樂會、音樂快閃、巴洛克假面舞會、藝術工作坊、教授聯展、藝術研討論壇及廣受歡迎的「奇形藝售藝術市集」等，從視覺、聽覺到體驗層面，全面打造屬於新竹春天的藝術盛會。
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文化局提到，自2024年清華大學與文化局簽署藝文合作意向書以來，雙方持續深化合作，攜手推動新竹市藝文多元發展。此次開幕現場展示的「棒棒桶—全民藝術創作啟發計畫」，以素面的鐵桶作為創作基礎媒材，鼓勵全民自由發揮創意，結合繪畫、物件與文學表現，展現當代藝術的多元與包容。
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