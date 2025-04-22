迎5月感恩月帶爸媽出遊潮 港旅局推3大孝親主題玩法

香港旅遊發展局推3大孝親主題玩法，歡迎為人子女帶父母親來趟香港之旅，圖為維港風光。（港旅局提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕5月母親節即將到來，或許很多人也想趁母親節感恩月帶爸媽來趟海外孝親旅行，但帶長輩出遊眉角多，如何規畫才能來趟親子都開心的旅行，可說是一大考驗！素來擅長為遊客提案香港主題旅行的香港旅遊發展局，特別推出3大孝親主題玩法，加上旅行業者同步推出多種優惠行程，以3天2夜自由行方式，助攻為人子女來趟香港孝親樂遊。

在杜莎夫人蠟像館與劉德華零距離合照，滿足父母打卡明星夢。（港旅局提供）

1.拍照打卡＋精緻體驗，隨時記錄炫耀子女孝心

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對於長輩來說，旅行重點之一就是拍照打卡與親友們分享特別的體驗，香港經典景點像是星光大道、維港夜景和太平山頂，輕鬆就能拍出絕美港式大片，不用走路搭乘敞篷大巴士是欣賞香港夜色是最省力的方式、參觀杜莎夫人蠟像館滿足爸媽和大明星合照的粉絲心情、在香港故宮文化博物館「紫禁一日─清代宮廷生活與藝術」展覽裡體驗古裝劇裡的宮中生活。想滿足爸媽跟親友炫耀子女孝心，精心安排一次頂級又精緻的美食最能讓父母開心，例如安排享用鼎鼎大名的半島酒店英式下午茶，或是米其林3星的唐閣，品嘗熟悉的中式粵菜絕不踩雷，不僅味蕾滿足也能打卡紀錄，讓爸媽蒐集滿滿素材可以與親朋好友分享，炫耀這份被子女寵愛的幸福。

搭乘昂坪360纜車飽覽壯麗山海，抵達天壇大佛感受寧靜祥和氛圍。（港旅局提供）

2.養生紓壓＋文化娛樂，長輩專屬的放鬆好時光

帶爸媽出遊香港還能兼顧養生之旅，想遠離喧囂，不妨走訪蒲台島或大澳漁村，讓爸媽在山海間徜徉自然，感受大自然鬼斧神工的魅力。想要食補，海味街絕對是不可錯過的行程之一，各式養生食材如蟲草、煲湯包等應有盡有，自用送禮一站購足。香港在地的涼茶文化及糖水也很值得體驗，每一口都是香港人長久以來的智慧結晶。養生之餘，更可安排富在地特色體驗，像是鵝頸橋打小人、參加麻雀館深度遊、體驗賽馬場氛圍與現場娛樂表演，深度了解港式文化，讓父母滿意又開心。

帶爸媽享用半島酒店經典下午茶，體驗港式輕奢生活。（半島酒店提供）

3.吃好、住好、買好，3大旅遊享受

香港是美食天堂，可以帶爸媽來他們年輕時耳熟能詳的餐廳：鏞記重溫正宗炭燒燒鵝的美味、陸羽茶室品嘗經典港點與養生煲湯、太平館回味懷舊港式西餐。住宿方面，不妨安排父母住一次知名的香港半島酒店，或是曾在2023年拿下亞洲最佳酒店的香港瑰麗酒店，抑或2024年全新開幕的灣仔星級酒店─合和酒店，孝親之旅住得舒適，就能順心順利。至於購物體驗當然不能少了經典伴手禮，像是黃道益活絡油、陳意齋燕窩糕、么鳳陳皮梅、余均益辣椒醬、九龍醬園古法醬油等，款款經典，這些遊港必買清單不僅能讓父母帶回台與朋友分享外，也能延續旅程的溫度。

港味十足的麻雀館深度遊，讓父母在行程中「打出回憶、碰出感情」。（港旅局提供）

此外，旅行社也在此時期推出貼心實用的相關產品，若想機加酒自由行，有易飛網3天機加酒自由行2人1室住旺角帝盛酒店，含香港故宮文化博物館及當代視覺文化博物館M+門票、吉帝旅遊3天機加酒自由行2人1室住華美達華麗酒店，含單程山頂纜車、杜莎夫人蠟像館門票，以及昂坪來回纜車票、五福旅遊3天機加酒自由行4人1室住富薈尚乘上環酒店，含灣仔文化藝術半日遊，含麻雀館深度遊，再漫遊北帝廟、藍屋群及鵝頸街市、可樂旅遊3天機加酒自由行2人1室住灣仔帝盛酒店，含賽馬會馬場入場票、珍妮曲奇小熊餅乾及茶餐廳餐券、泰元旅行社3天機加酒自由行2人1室住香港半島酒店，含每日自助早餐、價值1,010港幣的半島酒店下午茶雙人組。

一碗熱騰騰的港式糖水，黑芝麻糊、紅豆沙、杏仁茶，打造暖心又養生的甜蜜孝親之旅。（港旅局提供）

想要自由行又不想煩惱交通工具，可以採自由行加上包車行程，如可樂旅遊3天機加酒自由行2人1室住TUVE酒店，含專屬私人7人座包車8小時、五福旅遊3天機加酒自由行2人1室住灣仔帝盛酒店，含5小時的香港計程車包車遊。

若想跟團、吃好，東南旅遊推出3天團體行程2人1室住合和酒店，安排香港老字號鏞記燒鵝、米其林三星法國菜餐廳AMBER、必比登推介大圍小館、懷舊港式飲茶蓮香樓，一次吃遍港式經典、雄獅旅遊推3天團體行程2人1室住麗思卡爾頓酒店，安排米其林3星中餐廳唐閣、米其林2星創意中菜Bo Innovation、酒店行政酒廊英式下午茶，並邀請到香港旅遊達人導覽，深度走讀香港九龍尖沙咀、油麻地，並包場大安茶氷廳，體驗茶餐廳文化，為爸媽打造極致饗宴之旅。

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