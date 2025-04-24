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小說家李佳穎《進烤箱的好日子》外譯售出多國版權，捷報連連！

2025/04/24 22:24

李佳穎《進烤箱的好日子》被企鵝藍燈書屋簽下全球英文版版權後，累計售出11國版權。（圖片擷取自自轉星球臉書）李佳穎《進烤箱的好日子》被企鵝藍燈書屋簽下全球英文版版權後，累計售出11國版權。（圖片擷取自自轉星球臉書）

〔蔡佩盈／綜合報導〕台灣小說家李佳穎《進烤箱的好日子》捷報連連！今年2月該作被全球最大出版集團企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）簽下全球英文版版權，近期又售出美國、韓國、葡萄牙、希臘等國版權，目前累計已售出11國版權，外譯出版成績亮眼。

小說家李佳穎《進烤箱的好日子》以主角嘗試撰寫回憶錄開展故事，節奏輕快，筆法詼諧，內容建構家庭、校園記憶之外，同時探討小說創作的虛實本質，引起眾多讀者的共鳴及討論。

今年1月初《進烤箱的好日子》獲選為「文化黑潮之拓展台流文本外譯 Books From Taiwan（BFT）2.0計畫」全譯本書單，是文化部評選具有國際版權銷售潛力的台灣書籍，以促成海外多語種翻譯出版為目標，開拓台灣書籍的外文市場，並增加國際能見度。《進烤箱的好日子》於去年7月出版，出版不到一年便被企鵝藍燈書屋簽下全球英文版版權，至今累計售出英國、丹麥、西班牙、義大利、葡萄牙、荷蘭、法國、德國、希臘、美國和韓國共11國的版權，外譯紀錄相當驚豔。

《進烤箱的好日子》預計於明年夏天發行英文版，譯者為《臺灣漫遊錄》譯者金翎（Lin King）。出版社自轉星球表示，「這是站在許多前人的肩膀上所達成的成績，包含為台灣文學、出版探路大放異彩的優秀前輩作家吳明益、陳思宏、楊双子⋯⋯以及那些投石探路，造就今天，已被看見以及仍等待被看見的作家、出版工作者。」

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