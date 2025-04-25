盧易之、雙子二重奏@双融域 打造絕美之島沉浸式音樂會

雙子二重奏演出橫跨台灣民謠與經典打擊曲目。（尼可樂表演藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北101双融域 AMBI SPACE ONE的沉浸式體驗，將於今（25）日晚間推出《絕美之島－金獎改編沉浸式音樂會》，由鋼琴家盧易之與打擊雙子二重奏（Twincussion Duo）聯袂呈獻融合音樂、視覺與感官的沉浸式體驗之旅。

金獎鋼琴家盧易之將演出多首台灣民謠改編曲目。（尼可樂表演藝術提供）

將於此次音樂會演出的金獎鋼琴家盧易之，曲目包括〈四季紅〉、〈黃昏的故鄉〉、〈燒肉粽〉與〈桃花過渡〉等台灣民謠旋律，帶領觀眾漫步島嶼記憶。打擊樂雙子二重奏則將以靈動多變的音樂語彙，演繹〈望春風〉、〈42街迴旋曲〉、〈木琴靈歌II〉與〈草螟弄雞公〉等橫跨台灣民謠與經典打擊曲目。

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共同主辦尼可樂表演藝術表示，《絕美之島》不只是名稱，更是一段段關於台灣的影像與情感紀錄。靈感源自攝影作品《絕美之島》，透過64K牆面與24K地面投影技術，讓觀眾在台灣自然風光與人文景緻的環抱中，搭配美食佳釀，自由移動、穿梭於光影與音符交織的氣氛中。

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