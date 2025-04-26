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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

住飯店就像進入奇幻冒險島 親子同享海洋及森林探險趣

2025/04/26 11:00

福容大飯店福隆推出全新親子主題樓層「奇幻冒險島親子主題房」，圖為森林探險主題房。（福容大飯店福隆提供）福容大飯店福隆推出全新親子主題樓層「奇幻冒險島親子主題房」，圖為森林探險主題房。（福容大飯店福隆提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕孩子們的想像力無限、精力無窮，帶孩子出遊，想來點不同的住宿趣味，例如展開一場別開生面的探險之旅？福容大飯店福隆自4月起，推出全新親子主題樓層「奇幻冒險島親子主題房」，精心設計25間沉浸式親子主題客房，讓家庭旅客在房內就能展開一場充滿奇幻與驚喜的冒險體驗，即日起至6/30前，住宿享限時體驗優惠價，加碼再送消夜炸雞桶，一站式旅遊體驗，讓親子來場全新的福隆之旅。

一步入以海為題的「海洋探險主題房」內，彷彿沉浸於蔚藍的海底世界。（福容大飯店福隆提供）一步入以海為題的「海洋探險主題房」內，彷彿沉浸於蔚藍的海底世界。（福容大飯店福隆提供）

已山為主的「森林探險主題房」。（福容大飯店福隆提供）已山為主的「森林探險主題房」。（福容大飯店福隆提供）

福容大飯店福隆表示，此次推出的全新親子主題樓層「奇幻冒險島親子主題房」，有以海為題的「海洋探險主題房」，—步入房內，彷彿沉浸於蔚藍的海底世界，柔和的藍色燈光與夢幻星空投影，營造出寧靜又充滿童趣的海洋氛圍。房內擺滿各式海洋生物造型的大小玩偶，讓孩子們與海豚、鯨魚、小丑魚一同嬉戲玩耍。夜晚，星空投影將海底世界搬進房間，伴隨孩子安心入睡，營造如夢似幻的沉浸體驗。至於以山為主的「森林探險主題房」，只要穿越神祕森林，就能與獅子、大象、猴子、紅鶴等可愛動物相遇，感受叢林的奇趣與生機。走進房內，彷彿進入童話場景，當孩子們探索著每個角落時，還會驚喜發現：竟然有恐龍等著與他們見面！森林與遠古草原交織的奇幻場景，讓每一位入住的家庭都能感受到充滿樂趣的冒險旅程。

即日起至6月30日止，「奇幻冒險島親子主題房」推出限時體驗優惠，兩大一小入住享優惠價格。（福容大飯店福隆提供）即日起至6月30日止，「奇幻冒險島親子主題房」推出限時體驗優惠，兩大一小入住享優惠價格。（福容大飯店福隆提供）

奇幻冒險島親子主題樓層充滿探險奇趣。（福容大飯店福隆提供）奇幻冒險島親子主題樓層充滿探險奇趣。（福容大飯店福隆提供）

即日起至6月30日止，「奇幻冒險島親子主題房」推出限時體驗優惠，兩大一小入住享優惠價格，不僅含豐盛早餐，還加贈活動體驗券，讓孩子們能在飯店內進行專屬的趣味活動。此外，房客還可享有夜間限定的消夜炸雞桶，增添夜晚的小確幸！值得一提的是，飯店更貼心準備了動物造型益智平衡木組合作為入住贈禮，讓孩子在遊戲中發揮創意與動手能力，帶回家的不只是美好回憶，更有滿滿的學習與快樂；另外，飯店也準備貼心的小巧思，在每個房間內設置開飲機，更能即時性的提供熱水方便媽媽泡奶的需求。

住飯店就像進入奇幻冒險島 親子同享海洋及森林探險趣奇幻冒險島兒童餐「陽光恐龍飯」。（福容大飯店福隆提供）
（記者周幸叡攝）

福容大飯店福隆強調，除了沉浸式主題房，更推出親子主題兒童餐，就要讓寶貝們可以玩得開心、更要吃得歡樂。此次推出的「奇幻冒險島兒童餐」，以探險主題設計菜單，可選擇「田園鯨魚麵套餐」，有Q彈肉醬義大利麵，搭配黃金炸物、新鮮生菜沙拉、暖心力湯及清爽果汁；或是香噴噴「陽光恐龍飯套餐」，含香味四溢肉醬飯搭配黃金太陽蛋，滿足小勇士們的味蕾與營養需求，入住親子房再享299元的加購優惠，讓孩子在享用美味之餘，也能想像自己正在冒險島嶼上展開冒險。更多相關內容詳詢福容大飯店福隆官網。

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