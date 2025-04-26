北市兒童月壓軸活動在北流 舞台劇、闖關活動熱鬧不滅

大人小孩欣賞2025台北兒童月北流歡樂島舞台區表演。（記者林承鴻攝）

〔記者林承鴻／台北報導〕2025台北兒童月「自主探索FUN遊台北」壓軸活動北流歡樂島今（26）日在台北流行音樂中心登場，有音樂劇、偶戲還有國小團隊的舞蹈表演，現場還有24個探索學習攤位，只要完成6關就可以兌換1張摸彩券，獎品包括兒童自行車、拍立得相機與智慧手錶等115項大獎。

小朋友排隊闖關。（記者林承鴻攝）

今天雖然下雨，但不減大人小孩熱情，活動有上百人到場參加。主舞台區表演活動輪番登場，包含無獨有偶《飛躍世紀》偶戲、天馬戲創作劇團《蟲蟲探險家》音樂劇與富邦文教基金會合作放映親子電影及音樂劇《虎姑婆和他的朋友》等演出，還有來自台北市各級學校的優秀團隊帶來活力四射的舞蹈及音樂表演。

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主廣場設有以SDGs為主題之探索學習24攤位，如胡適國小「胡適茶海實驗室」，聆聽軟水、硬水兩種水質介紹，了解兩種水質在相同水溫下，泡包種茶的差異，結合水質教育與海洋保護意識。

台北市教育局提醒，除了憑城市探索解謎活動獲得6點的行動載具即可於活動現場兌換摸彩券外，現場完成6個闖關也可兌換1張摸彩券，獎品包括兒童自行車、拍立得相機與智慧手錶等115項大獎。

在活動外圍區域有獨角偶戲帶來近距離的互動樂趣、曬書活動、台北市立圖書館閱讀書車及充滿挖寶樂趣的小樹二手市集，更有Live House D提供科技感滿滿的AR/VR互動體驗，讓孩子們在科技中探索。

副市長林奕華表示，這個時代最需要的就是自主學習，市府今年首創「城市探索解謎活動」，在13個場館推出融合場域特色的親子探索體驗，活動豐富有趣，截至本月20日已經吸引1萬6030人次參與，而今年各校也持續辦理翻轉上下課，讓孩子規畫自主學習。

小朋友體驗泡泡活動。（記者林承鴻攝）

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