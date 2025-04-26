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桃園推閱讀有成 3國小獲閱讀磐石殊榮

2025/04/26 18:59

〔記者謝武雄／桃園報導〕教育部日前公布閱讀磐石獎得獎名單，其中新明國小、大園國小、桃園國小獲最高榮譽的閱讀磐石學校；其中大園國小充分運用位於尖山遺址與航空城計畫區的區位特色，以探索家鄉歷史、關懷人文為教育理念，培養學生品格與責任感，學校以「尖山LEARNing 閱讀探索趣」為閱讀推動理念，養學生閱讀習慣，獲獎實至名歸。

大園國小獲教育部閱讀磐石學校。（教育局提供）大園國小獲教育部閱讀磐石學校。（教育局提供）

大園國小以「悅讀、深讀、走讀、饗讀」為推動目標，培養學生閱讀習慣、自主學習能力，透過多元教學活動，推展閱讀4大主軸：悅讀品格星、書香小高手、走讀探索家以及饗讀好公，讓學生愛閱讀、行動實踐。

新明國小獲教育部閱讀磐石學校。（教育局提供）新明國小獲教育部閱讀磐石學校。（教育局提供）

新明國小的特色是打造多元閱讀環境，搭配行動書車、閱讀餐車、書展活動，以「OH,YES!創新揚帆」為閱讀核心理念，透過「悅讀品格」、「躍讀探索」、「越讀國際」3大主軸，培養學生自學力、創造力與實踐力，結合紙本與數位閱讀等，深化閱讀習慣與素養。

桃園國小獲教育部閱讀磐石學校。（教育局提供）桃園國小獲教育部閱讀磐石學校。（教育局提供）

桃園國小以「藝讀」結合藝術創發，「悅讀」走讀在地與國際文化，「慧讀」導入智慧科技，打造跨域、跨時空的閱讀課程；從晨光閱讀、陽光躍讀、星空悅讀、永續閱讀到走訪社區、台灣與國際，從文本探究到AI創作，讓每位孩子在書海中找到自我。

閱讀推手個人獎為霞雲國小羅幼蓮校長、社子國小賴美娟校長、興國國小主任方伯晃、自立國小主任賴芯瑜、大園國小主任林君穎5位；閱讀推手團體獎則由桃園市立圖書館桃園分館及中壢分館獲得。

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