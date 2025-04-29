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從築地魚市到幻覺城市！森山大道、細江英公、沈昭良原作齊聚台北 Photo ONE'25 必看亮點

2025/04/29 21:00

日本冬青社將帶來美國藝術家曼·雷的原作作品，參與「Photo ONE’25」。（亞太藝術連線提供）日本冬青社將帶來美國藝術家曼·雷的原作作品，參與「Photo ONE’25」。（亞太藝術連線提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕攝影迷注意！「Photo ONE'25 台北國際影像藝術節」將於5月8日至12日在華山1914文創產業園區登場，攜手「Voices 2025」，打造橫跨華山東2A館至中4A館的影像盛會。本屆匯聚8間畫廊、15間出版社、32位國際重量級專家策展人，並首度推出「攝影博覽會」，強力展出日本傳奇大師細江英公、深瀨昌久、森山大道等人的原作，勢必掀起攝影界話題。

日本攝影大師北島敬三以冷峻視角記錄地下文化、城市夜色與邊緣姿態。（亞太連線藝術提供）日本攝影大師北島敬三以冷峻視角記錄地下文化、城市夜色與邊緣姿態。（亞太連線藝術提供）森山大道攝影作品，特寫唇部畫面挑釁又迷人，是他對欲望與身體邊界的凝視。（亞太連線藝術提供）森山大道攝影作品，特寫唇部畫面挑釁又迷人，是他對欲望與身體邊界的凝視。（亞太連線藝術提供）

延續「攝影集市集」（Photobook Fair）的人氣，本屆集結東京赤々舎、KAIDO BOOKS等知名出版社與藝廊，紙本溫度讓攝影迷愛不釋手；而全新升級的「攝影博覽會」（Photo Fair），則策劃獨立展區，帶來從細江英公到北島敬三等日本現代攝影巨匠的經典之作。同時，冬青社也將展出法國紀實攝影先驅尤金．阿傑（Eugène Atget）與超現實大師曼雷（Man Ray）原作，讓影像愛好者一飽眼福。

國內部分，也趣藝廊將展出沈昭良《築地魚市場》經典系列，從台灣走到日本，梳理庶民文化與記憶場景，氣氛濃烈又細膩。

焦點活動之一「專家面對面」（Portfolio Review）也將於5月10日至11日登場，邀來美國芝加哥當代攝影美術館館長娜塔莎・伊根（Natasha Egan）、法國凱布朗利博物館攝影部主任克莉絲汀・伯特爾（Christine Barthe）、日本清里攝影藝術美術館副館長瀨戶正人（Masato Seto）等國際級評審，為新銳影像創作者提供面對面指導，並設有最高獎金2,000美元的「最佳作品獎」，及未來赴東京展出的展覽機會。

日本攝影大師深瀨昌久經典作品之一，透過鴉群與樹枝交織的畫面，映射存在與凝視的詩性重量。（亞太連線藝術提供）日本攝影大師深瀨昌久經典作品之一，透過鴉群與樹枝交織的畫面，映射存在與凝視的詩性重量。（亞太連線藝術提供）沈昭良〈築地魚市場〉。20x24英吋，2009。（亞太藝術連線提供）沈昭良〈築地魚市場〉。20x24英吋，2009。（亞太藝術連線提供）

展期同步啟動「藝旅接駁車」服務，串聯台北當代藝術博覽會與華山會場，打造多點式藝術移動路線，讓觀展族群輕鬆穿梭於不同型態的藝術饗宴中。

「Photo ONE'25 台北國際影像藝術節」展期5月8日至12日，地點在華山1914文創產業園區東2A館、東2B館、東2C館、東2D館、中4A館，更多活動與展出詳情請見官方網站。

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