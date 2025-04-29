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2場音樂會在台慶祝歐洲日 谷力哲：這是關於和平與合作的盛宴

2025/04/29 23:10

歐洲日系列音樂會記者會，左起台北愛樂文教基金會音樂總監古育仲、客席指揮赫爾曼、 歐洲經貿辦事處處長谷力哲及夫人、NSO榮譽指揮呂紹嘉、客席鋼琴家嚴俊傑。（NSO提供）歐洲日系列音樂會記者會，左起台北愛樂文教基金會音樂總監古育仲、客席指揮赫爾曼、 歐洲經貿辦事處處長谷力哲及夫人、NSO榮譽指揮呂紹嘉、客席鋼琴家嚴俊傑。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕5月9日是紀念歐盟成立的「歐洲日」，歐洲經貿辦事處首次與NSO國家交響樂團及台北愛樂合作，將於台北國家音樂廳舉辦2場慶祝2025歐洲日的音樂會，展現歐洲與台灣在音樂領域日益深化的文化交流。經貿辦事處處長谷力哲表示，這是關於和平與合作的盛宴，雖然歐洲與台灣地理上相隔遙遠，但近年的交流與認識持續深化，「這條路我們希望能一直走下去」。

谷力哲在今（29）日的音樂會宣告記者會上表示，每年5月9日，歐盟都會慶祝「歐洲日」，「這是關於和平與合作的盛宴，象徵著成功與啟發，也展現了我們對民主、人權與法治的堅持。而台灣作為一個成功民主化的例子，同樣展現了這份精神。文化有著連結人們的力量，能夠促進彼此之間更深的理解，雖然歐洲與台灣地理上相隔遙遠，但近年來我們的交流與認識持續深化，這條路我們希望能一直走下去。」未來雙方也將持續在音樂及其他領域，開創更多成功的交流活動。

2場音樂會分別是5月3日的「跨世代樂章」，上半場由NSO榮譽指揮呂紹嘉攜手鋼琴家嚴俊傑呈現莫札特《C小調第24號鋼琴協奏曲》，下半場則由NSO演出布魯克納《E大調第7號交響曲》。5月7日登場的台北愛樂「極致．1685」，將由德國慕尼黑愛樂合唱團藝術總監赫爾曼（Andreas Herrmann）領軍台北愛樂，演出韓德爾《上主如是說》與巴赫《聖母讚主曲》。2場音樂會橫跨古典與巴洛克，穿越世紀與國界，向歐洲音樂文化致敬。

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