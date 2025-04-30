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三峽李梅樹紀念館展出「獻給台灣的情書」 公開立石鐵臣珍稀畫作

2025/04/30 14:19

三峽李梅樹紀念館梅樹月特展「風土的花蕊——獻給臺灣的情書」即日起至6月8日開展。（記者陳奕劭攝）三峽李梅樹紀念館梅樹月特展「風土的花蕊——獻給臺灣的情書」即日起至6月8日開展。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕紀念「灣生畫家」立石鐵臣（1905─1980）誕辰120週年，三峽李梅樹紀念館梅樹月特展「風土的花蕊——獻給台灣的情書」，即日起至6月8日開展，匯聚日治時期至戰後初期的台、日藝術家作品。梅樹月期間館內週二至週日開放入場，門票每位成人100元。

梅樹月期間，李梅樹紀念館內週二至週日開放入場，門票每位成人100元。 （記者陳奕劭攝）梅樹月期間，李梅樹紀念館內週二至週日開放入場，門票每位成人100元。 （記者陳奕劭攝）

李梅樹紀念館表示，今年梅樹月特展主要展出立石鐵臣作品，內容涵蓋油畫、水彩、素描、版畫、書信手稿等，佐以日治時期書刊《民俗台灣》等珍貴文獻史料，呈現近代台灣美術發展的跨文化脈絡，展出作品中，不少是首次公開、或首度在台展出的難得珍品。

紀念館指出，展覽亦展出多位與立石鐵臣關係密切的台籍畫家，包括陳澄波、李梅樹、顏水龍、楊三郎、李石樵、陳清汾、洪瑞麟等人的創作，與立石作品同台展出。

紀念「灣生畫家」立石鐵臣（1905─1980）誕辰120週年，三峽李梅樹紀念館梅樹月特展「風土的花蕊——獻給臺灣的情書」即日起至6月8日開展。（記者陳奕劭翻攝）紀念「灣生畫家」立石鐵臣（1905─1980）誕辰120週年，三峽李梅樹紀念館梅樹月特展「風土的花蕊——獻給臺灣的情書」即日起至6月8日開展。（記者陳奕劭翻攝）

李梅樹紀念館介紹，立石鐵臣的版畫創作內容，大多反映台灣本地的風土與民情，他深入民間探訪，以其敏銳且獨到的眼光觀察所得，可謂「台灣風土的刻繪者」；立石鐵臣為日治晚期刊物《民俗台灣》所繪製的民俗版畫，也受到人們的關注與喜愛。他曾自述，《民俗台灣》裡的「民俗圖繪」，是在台灣的最大成就。

立石鐵臣於1962年以當年繪製的「民俗圖繪」為本，重新繪製成兩卷《台灣畫冊》，透過彩筆的生動刻畫，讓昔日台灣風土民情躍然紙上。畫冊末頁落款前重覆書寫著「吾愛台灣」，猶如立石獻給心中「第二故鄉」台灣的真情告白。

紀念館表示，期許參觀者透過本展覽重新感受立石鐵臣充滿台灣風土情懷的創作，也重新回首在時代動盪風雲中，畫家們勉力前行的奮鬥足跡。

三峽李梅樹紀念館每年展開梅樹月特展，吸引藝術愛好者朝聖。圖為去年主題「春色無邊」。（資料照，記者翁聿煌攝）三峽李梅樹紀念館每年展開梅樹月特展，吸引藝術愛好者朝聖。圖為去年主題「春色無邊」。（資料照，記者翁聿煌攝）

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