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淡水河的顏色正在流動！北藝大展出8米高「拾彩」巨作

2025/05/01 20:10

集結24位藝術家創作的8公尺拾彩巨作，現正於北藝大科藝館展出。（記者董柏廷攝）集結24位藝術家創作的8公尺拾彩巨作，現正於北藝大科藝館展出。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕構樹、蝶豆花、血桐都能變成畫布上的顏色？由國立台北藝術大學、SDG集團與明緯公益基金會攜手策辦的「SDG永續巡迴展－淡水河生態拾彩」今日起在北藝大科技藝術館登場，邀請民眾一起感受淡水河流域的四季色票與自然訊息。

展覽集結24位北藝大學生與17位企業創作者，運用淡水河域的植物原料，如構樹、杜鵑、洛神、黑糙米等進行天然染色，轉化為紙幅、掛軸、手工書與大型掛軸等近50件作品，展現自然色彩的深度與溫度。

逾8公尺的巨型掛軸畫作，採集淡水河流域的植物，運用自然顏料創作。（記者董柏廷攝）逾8公尺的巨型掛軸畫作，採集淡水河流域的植物，運用自然顏料創作。（記者董柏廷攝）

策展人黃華真指出，展覽主題來自「拾彩計畫」（Pickup Color Project），以植物為媒介，透過天然萃色創作出紙幅、掛軸與手工書等多樣作品。其中亮點是一幅逾8公尺的巨型掛軸畫作，創作者深入淡水河流域，採集當季植物如構樹、血桐、小葉桑、杜鵑、石斑木、假蹄蓋蕨與可食用植物如洛神、蝶豆花、黑糙米等進行染色，回應土地與河流所蘊含的生命經驗與季節流動。

展覽形式別具巧思，除單幅紙作、手工書外，作品大多選用輕盈、可回收之紙類材料製作，作品材料選用可回收紙材，並以紙製風琴牆方式陳列，營造出兼具生態美學與空間動態的展場體驗。展出場域也特別呼應北藝大展演空間的挑高尺度，呈現視覺與地貌的對話。

集結24位北藝大學生與17位企業創作者，運用淡水河域的植物原料，進行天然染色並創作。（記者董柏廷攝）集結24位北藝大學生與17位企業創作者，運用淡水河域的植物原料，進行天然染色並創作。（記者董柏廷攝）

除了展現藝術與生態的融合，展覽也回應「永續發展目標」（SDGs）中的生物多樣性與環境教育議題，讓觀者在植物染色的層疊之間，看見一種關於地方、季節與土地情感的色彩地圖。展覽即日起開放，展期至5月31日，免費參觀。

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