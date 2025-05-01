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劉辰岫《大地回音》登西班牙L.E.V.數位藝術節 展台灣科技藝術創作能量

2025/05/01 19:33

藝術家劉辰岫互動機械動力裝置作品《大地回音》受邀於西班牙知名「L.E.V.數位藝術節」展出。（文化部提供）藝術家劉辰岫互動機械動力裝置作品《大地回音》受邀於西班牙知名「L.E.V.數位藝術節」展出。（文化部提供）

〔記者甘麗梅／台北報導〕駐西班牙代表處文化組今年再度與西班牙「L.E.V.數位藝術節」合作，自5月1日至4日於希洪市（Gijón）聖約翰浸信會教堂（Colegiata de Revillagigedo）辦理1場台灣數位科技藝術作品展演活動，展出藝術家劉辰岫的互動機械動力裝置《大地回音》，精采呈現台灣科技藝術跨域創作。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄表示，此次展覽是繼2021年藝術家黃心健在「L.E.V.數位藝術節」的創始地希洪市辦理《記憶的門戶》VR作品個展之後，再次邀請台灣藝術家於當地參展，藉由藝術家劉辰岫作品，帶領當地觀眾深入了解台灣當代數位科技藝術創新突破。

劉辰岫互動機械動力裝置作品《大地回音》，企圖重新定義人類與大地之間的關係。（文化部提供）劉辰岫互動機械動力裝置作品《大地回音》，企圖重新定義人類與大地之間的關係。（文化部提供）劉辰岫《大地回音》以模擬地震「彈簧盒塊」模型為創作基礎，將微小動態即時轉換成擬真的地震聲響。（文化部提供）劉辰岫《大地回音》以模擬地震「彈簧盒塊」模型為創作基礎，將微小動態即時轉換成擬真的地震聲響。（文化部提供）
劉辰岫此次參展作品《大地回音》，是結合動力與聲音互動裝置作品，以模擬地震「彈簧盒塊」模型（Spring-Block Model）為創作基礎，透過即時動態偵測技術及音樂科技「微粒合成法」，將微小動態即時轉換成擬真的地震聲響，參觀者的參與和即時反饋，使其感官遊走於真實與虛擬自然狀態之間，隱喻人類與大地之間重新被定義關係。

劉辰岫表示，此次受邀將《大地回音》帶到歐洲，希望透過作品「讓世界看見科學與藝術交融獨特魅力，展現台灣在實驗性媒體藝術領域創作能量與想像力」。

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