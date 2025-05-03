這市集比表演還精采！全台文化基地週末占領華山 7大類型一次解鎖

開箱文化百頁市集首日人潮聚集。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部第1屆「百大文化基地」政策今（3）日於華山文創園區西一、二館舉辦發表會，文化部長李遠親自頒發獲選證明給全國110處基地，感謝其在地深耕文化的長期努力。首日活動天氣晴朗、人潮匯聚，活動並延伸至週末的「開箱文化百頁」市集，聚集73個基地，提供文化體驗活動與特色餐飲，讓民眾不必出城也能一口氣感受台灣文化百味。此次入選的文化基地橫跨7大類別，包括文創聚落與工藝、藝文展演、獨立書店、地方文化館、社區營造、古蹟活化與影視基地等，依據區域特性劃分為「淡蘭新都」、「浪漫智城」、「濁水沃土」、「南國創域」、「黑潮原鄉」與「鯤洋跳島」六大文化主題路線，展現台灣文化地景的多樣性與生機。

其中，4處具代表性的文化基地引發現場關注。

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萬座曉劇場推出劇作限定商品。（記者董柏廷攝）

◆萬座曉劇場：由曉劇場進駐萬華糖廍文化園區，活化古蹟倉庫打造劇場空間，成為具備200席次的中型劇場舞台，融合文學實驗、社區共融與國際連結，是藝文創作者挑戰大舞台的重要基地。

桃園米倉劇場於是即推出追蹤粉絲頁、打卡就送限量小禮活動。（記者董柏廷攝）

◆桃園米倉劇場：由歷史建築「米穀統制組合倉庫」轉型而成的實驗性小劇場，空間挑高、設備齊全，可容納150位觀眾，成為桃園藝文團隊孵化創作的溫床。

阮劇團將攤位打造成非常具有台灣味道的「檳榔攤」。（記者董柏廷攝）民眾只要在阮劇團攤位打卡就能獲得｢直笛造型筆」。（記者董柏廷攝）

◆新嘉義座／阮劇團：阮劇團進駐嘉義文化創意產業園區，打造約50坪的小劇場空間，名稱取自歷史戲院「嘉義座」，致力以地方語言與藝師合作，建立地方劇場美學，推展國際交流。

池上穀倉藝術館以特殊的池上風景與藝術作品吸引民眾佇足。（記者董柏廷攝）

◆池上穀倉藝術館：由60年老穀倉改建而成，獲「遠東建築獎」肯定，成為藝術駐村與教育推廣的重要據點，落實池上在地藝術的深耕與創生。

文化部指出，未來兩年（2025-2026）將持續串聯文化基地與縣市文化資源，透過策展、導覽與文化體驗打造具主題特色的走讀路線，實踐「日日都是文化日、人人都是文化人」的理念。

嘉義百大文化基地得主包含舊監更生島、新嘉義座阮劇團、88藝療所等，得主負責人合影。（記者董柏廷攝）

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