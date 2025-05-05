自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

民謠大師陳明章5/7現聲高醫大 分享台灣音樂故事

2025/05/05 14:14

陳明章。（資料照，陳奕全攝）陳明章。（資料照，陳奕全攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄醫學大學「星空、醫學與人生」課程，每年邀請台灣民謠大師陳明章到校演唱，今年將於5月7日下午4點在高醫大大講堂進行，當天也開放一般民眾免費入場，一起沉浸在台灣民謠的美妙樂聲之中。

高醫大醫學人文課程的「星空、醫學與人生」，是由神經外科名醫李昆興授課，每年吸引爆滿的學生選修，課程不僅有名畫賞析，也把台灣經典歌謠帶入課程中，藉以培育醫學生的人文素養。

這堂課每年最為學生期待的，就是邀請陳明章到校講唱，陳明章不僅是創作歌手，也是音樂製作人，擅長吉他與月琴民謠演唱，也是金曲、金馬和金鐘將的3金得主，曾以「流浪到淡水」獲得金曲獎流行音樂最佳作曲人獎、「天馬茶房」獲金馬獎最佳電影配樂、和蕭詩偉以「聽!台灣在唱歌」獲金鐘獎自然科學及人文紀實節目主持人獎。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應