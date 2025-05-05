民謠大師陳明章5/7現聲高醫大 分享台灣音樂故事

陳明章。（資料照，陳奕全攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄醫學大學「星空、醫學與人生」課程，每年邀請台灣民謠大師陳明章到校演唱，今年將於5月7日下午4點在高醫大大講堂進行，當天也開放一般民眾免費入場，一起沉浸在台灣民謠的美妙樂聲之中。

高醫大醫學人文課程的「星空、醫學與人生」，是由神經外科名醫李昆興授課，每年吸引爆滿的學生選修，課程不僅有名畫賞析，也把台灣經典歌謠帶入課程中，藉以培育醫學生的人文素養。

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這堂課每年最為學生期待的，就是邀請陳明章到校講唱，陳明章不僅是創作歌手，也是音樂製作人，擅長吉他與月琴民謠演唱，也是金曲、金馬和金鐘將的3金得主，曾以「流浪到淡水」獲得金曲獎流行音樂最佳作曲人獎、「天馬茶房」獲金馬獎最佳電影配樂、和蕭詩偉以「聽!台灣在唱歌」獲金鐘獎自然科學及人文紀實節目主持人獎。

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