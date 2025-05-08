2025威尼斯建築雙年展登場！義籍教授亞歷馬諦談「台灣館」：台灣的多元與包容 是世界少見的文化資產

威雙建築展台灣館亮點作品之一〈光明燈牆〉，由900盞光明燈組成，正面透過科技程式產生明滅效果，輪播Taiwan字樣與台灣意象圖騰，象徵科技與信仰的共構的島國文化。（記董柏廷攝）

〔記者董柏廷／義大利威尼斯報導〕由國立台灣美術館主辦、國立成功大學團隊策畫的「第19屆威尼斯建築雙年展—台灣館」參展計畫「【無】信仰：漂蕩世界的台灣智慧」率先於義大利時間5月8日上午10時半在威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）舉辦媒體預展，現場曝光裝置「科技島」、「光明燈牆」與多項建築裝置以及提案。展覽將於5月9日正式開展至11月24日。

義籍教授亞歷馬諦（左）與英籍攝影師Marc Goodwin（右）於2025威尼斯建築雙年展「台灣館」合影，談對台灣館的印象。（記者董柏廷攝）

來自義大利、長年定居台灣的建築與設計學者Alessandro Martinelli 在受訪時，對於即將開展的「第19屆威尼斯建築雙年展—台灣館」表達高度肯定。他指出，這不僅是一場建築展，更是一個讓世界看見台灣文化樣貌與價值的重要時刻，「我認為這個event是非常重要的，因為它將台灣與世界連結起來，讓更多人知道台灣是什麼樣子，正在做什麼。我也認為政府應該更支持這件事情。」

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〈光明燈牆〉正面為900盞媽祖光明燈，其中有25尊媽祖像是由台灣媽祖聯誼會提供，是實際在廟宇光明燈牆中安座的媽祖像。（記者董柏廷攝）

Alessandro Martinelli自2014年定居台灣，對台灣社會觀察入微。他認為，與義大利相比，台灣在信仰與空間的處理方式顯現出強烈的包容性與多樣性。「在義大利，大部分人只有一神信仰，信仰系統也非常嚴格，雖然建築很漂亮，但都很像。」他強調，在台灣，「東西方神明的宗教都可以並存，你不會只有一種方向，而是有各種不一樣的發展。」

這種文化的多元性，讓他對台灣產生深刻的情感與尊重。他指出：「雖然不盡完美，但是反而更加平和。它會讓人們活得與其他人更加貼近，因為彼此的尊重與包容性比較強。」相較之下，義大利的文化雖重視「美感」，但其設計邏輯往往是一致的。「在義大利，美是非常美沒錯，但都很像；但台灣的美各不相同，這是很OK的事情。」

Alessandro Martinelli表示，在義大利，共同生活的空間雖具備制度，但共享的精神難以實踐。「我們有同樣的信仰、同樣的制度，但是要share space是非常難的，有時候會有各種衝突。」他指出，義大利社會常傾向不直接表達不同意見，但不代表衝突不存在，「談到設計常常只有一個方向」。

威尼斯建築雙年展台灣館核心作品〈科技島〉以E Ink電子紙構成。（記者董柏廷攝）

然而他觀察到，台灣人即使會抱怨，卻從不畏懼變化，也願意討論困難。「台灣人不會抱怨變化得太快，不會要大家只有一種標準或意見。」這份靈活與開放，是他認為台灣文化在國際上最應該被展現與珍惜之處。

對於本屆台灣館以「【無】信仰」為主題，展現台灣對科技與信仰、文化與空間的多重對話，他給予高度肯定。「這件作品就代表了與義大利的相對性，它尊重不同的信仰，多元是OK的，生活在一起是OK的。」他也強調，這樣的文化視角在全球並不常見，值得更多國際認識。

最後，Alessandro Martinelli也對台灣提出一項重要提醒：「台灣是個島嶼，在我看來，缺少跟外界世界的連結。台灣應該更向外界發聲，解釋自己在做什麼。」他鼓勵台灣在維持內部凝聚的同時，應更加積極對世界說話，「更有力地、更積極地向外面的世界解釋自己，介紹自己與世界的不同，這就是台灣能在世界上展現的獨特性。」透過威尼斯建築雙年展台灣館，Alessandro Martinelli認為台灣正在邁出關鍵一步，將島嶼的聲音帶向更遼闊的全球舞台。

此外，2年前曾到訪台灣的英籍攝影師Marc Goodwin受訪時則提到，對台灣的印象之一，就來自於視覺強料的廟宇中的光明燈，｢這件作品令人印象深刻，而且確實非常具有台灣文化感。」

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