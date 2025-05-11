草山行館申請作民宿 議員怒轟北市文化局開後門、放任偷跑

草山行館迄今具八十多年歷史，2005年登錄為歷史建築，台北市文化局於2010年修復完工，目前外包廠商予餐廳營業，不過近期傳出業者有意規劃民宿，引起地方民怨。 （台北市文化局提供）

〔記者劉詠韻／台北報導〕「草山行館」為已故總統蔣介石的臨時官邸，北市府近年活化營運為特色餐廳，卻傳出有業者申請設置民宿，地方擔憂恐過度商業化而導致歷史足跡消失，議員侯漢廷批評業者申設民宿未取得核准即展開行銷宣傳與人員招募，且疑有實際入住情形。北市文化局說明，經營民宿與業者當初申請性質不同，將不予核准，目前未發現晚上有民眾入住，後續將進行不定期稽查。

草山行館位於台北市北投區湖山里、陽明山上，迄今具八十多年歷史，2005年登錄為歷史建築，2007年曾遭人為縱火，後續由台北市文化局於2010年修復完工，目前外包廠商予餐廳營業，不過近期傳出業者有意規劃民宿，引起地方民怨。

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湖山里長李秋霞表示，今年1、2月發現業者於網站拋出民宿方案，而根據先前保存的平台資訊截圖顯示，名為「山鳴」、「山鳴」4人房型定價1萬8千8百元，「山鳴」定價2萬8百元；不過記者實際在網路搜索草山行館，頁面僅顯示「網站建置中」，未有更多訊息。

李秋霞表示，蔣介石當年居住草山行館，對在地居民多有照顧，地方因心存感恩而尊稱其為「老先生」，但如今商業化浪潮的侵襲，加上監督機制不足，恐抹去其歷史足跡，導致文化刨根。

里長李秋霞表示，根據先前保存的平台資訊截圖顯示，名為「山鳴」、「山鳴」四人房型定價1萬8800元，「山鳴」定價20800元；不過記者實際在網路搜索草山行館，頁面僅顯示「網站建置中」，未有更多訊息。 （圖由里長李秋霞提供）

侯漢廷批評，文化局擬對廠商違規申請民宿案大開綠燈，並指「文資法」雖對再利用有排除「國家公園法適用」規定，但前提是變更使用分區的期間，才能適用；達標本案申請陽管處審理使用的通盤檢討於2027年舉行，但文化局與陽管處僅召開會議，即依紀錄逕自認定為「變更期間」，形同為廠商開後門、放任偷跑。

侯漢廷指出，草山行館申設民宿，不僅未依法召開說明會，導致居民事前毫無所悉，無從表達意見；業者甚至未取得核准即展開行銷宣傳與人員招募，且疑有實際入住情形，現場甚至出現違建情況，且儘管計畫書載明應禁止使用明火，卻未見防範機制或管理規劃，合法性與安全性令人擔憂，質疑主管機關監督失職，形同默許違規操作。

侯漢廷續指，草山行館為台灣戰後重要歷史地標，其營運方向應以「低商業、高文史」為原則，但現行經營團隊未強化文史體驗，卻規劃將隨扈房舍改為民宿，偏離主軸的同時也可能增加災害風險、模糊文化定位，呼籲市府應嚴格把關，防止過度商業化，確保文化資產核心價值。

文化局說明，草山行館為老房子運動標的，再利用方向以推廣文史、活化文化資產外，並維持部分營業使用以挹注管理維護所需資源，相關使用皆須符合文資法及各項主管法規，應取得地方共識後再進行營運使用。

針對管理維護上涉及增建及明火使用不符合計畫部分，文化局聲明已不定期到現場查核、蒐集相關事證，後續將召開罰則會議，依違規情形以文資法及契約規定裁處。

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