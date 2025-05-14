鶯歌陶博館「台灣陶瓷藝術展」登場 欣賞陶藝家創意獨特美學

「鶯揚陶瓷，歌頌藝術——台灣陶瓷藝術展」即日起至6月1日，於陶博館1F陽光特展室展出。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕「鶯揚陶瓷，歌頌藝術——台灣陶瓷藝術展」即日起至6月1日在新北市立鶯歌陶瓷博物館展出，集結44件台灣陶瓷協會的會員作品，展現陶藝家的創意表現與獨特美學。陶博館年度特展「相遇︰台灣陶瓷的美術風景」即起至6月30日免費參觀。更多展訊可至官網（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。

鶯歌陶博館表示，成立於2022年的台灣陶瓷協會，積極發揚陶藝創作，藝術家會員們此次以豐富的造型、紋飾、釉色和窯燒技術性，展現陶瓷藝術的魅力。

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蔡堃生〈漣心〉以布袋蓮為創作發想，單葉根生葉柄外形多變，在陽光照耀下顯得格外鮮活動人。（記者陳奕劭攝）

其中，蔡堃生以布袋蓮為創作發想創作〈漣心〉，單葉根生葉柄外形多變，象徵生命延續的生生不息；宋健誠〈祈福避邪劍獅〉，轉譯來自早期移民用來祈福避邪的劍獅，經釉下彩彩繪、高溫燒製呈現繽紛多樣，有如平安幸福的守護神；劉信惠〈春之頌〉，創造多樣的葉子造型，表達在一年之首播種的季節種下希望，期盼著金秋的碩果。

宋健誠〈祈福避邪劍獅〉，有如平安幸福的守護神。（記者陳奕劭攝）

陶博館指出，年度特展「相遇︰台灣陶瓷的美術風景」也正在3樓特展室展出中，公開103件畫家畫筆躍上陶瓷的精采作品，即日起至6月30日，陶博館全面開放免門票參觀，歡迎大家把握展期欣賞作品。

陶博館館長張啟文表示，台灣陶瓷協會為2022年的申請展入選者之一，作品表現豐富，無論是東方青瓷、交趾陶、柴燒或是概念創作，都是陶藝家們心血的結晶，呈現別出心裁的創意與活力。

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