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台灣史前館慶博物館日 5/17~18三大館區免費開放

2025/05/14 15:00

〔記者黃明堂／台東報導〕國立台灣史前文化博物館為歡慶通過博物館評鑑與認證，同時響應2025年518國際博物館日，將於5月17、18日開放康樂本館、卑南遺址公園及南科考古館三館區免費參觀，並有系列活動邀民眾參加。

國立台灣史前館17日及18日三大館區免費開放。（記者黃明堂攝）國立台灣史前館17日及18日三大館區免費開放。（記者黃明堂攝）

史前館結合2025年國際博物館日主題「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」，攜手各級學校、獨立書店、縣政府、林業及自然保育署台東分署、台東縣環境保護局、在地品牌店家等70餘單位推出連續兩日的博物館日市集活動。

3場展場說書活動結合史前館展廳主題，從館內研究人員的觀點帶領觀眾理解展示意涵。祕寶解說活動由成功國小、介達國小及台東高中等校擔綱，國小孩子用最純真的眼睛，帶大家重新認識展廳；高中青年用台語導覽史前文化；特別加開的英文場次則由史前館國際實習生擔綱。

繪本說故事邀請了繪本作家、故事哥哥姊姊等人，規畫包含華語、台語、客語、手語、排灣族語、英語、戲劇等場次；部分場次呼應行政院訂定之519「白色恐怖記憶日」，讓參與活動的各年齡層觀眾都能認識自由民主人權的可貴。

「進入書書果實世界」市集每攤將擺放一本攤主喜愛的書籍，跟大家以書對話；無塑市集商家均不提供一次性容器包材，民眾可自備環保餐具或可於現場租用。

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