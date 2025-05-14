紀念寶島歌王 台南麻豆文夏故事館「時代的聲影」5/17登場

台南麻豆總爺藝文中心的文夏故事館將在17日至31日推出文夏月系列活動，紀念已故寶島歌王文夏的音樂傳奇。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕台南麻豆總爺藝文中心的文夏故事館將在17日至31日推出文夏月系列活動，紀念已故寶島歌王文夏的音樂傳奇，包括「時代的聲影」新展覽、音樂市集、文夏唱遊人生講唱會等精采活動。

「時代的聲影」常設展在文夏故事館的二樓，是場具科技感、跨越時空與文夏音樂創作對話的展出。（記者楊金城攝）

「時代的聲影」常設展在文夏故事館的2樓，是場具科技感、跨越時空與文夏音樂創作對話的展出，透過音樂人、藝術家、設計師不同的專業視角，和文夏的音樂創作對話，重新展現文夏音樂對當代的感染魅力。

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「時代的聲影」展出音樂人陳昇寫給文夏的信件手稿。（記者楊金城攝）

「時代的聲影」展出音樂人陳昇寫給文夏的信件手稿，顯露兩世代音樂人的對話與深厚音樂情誼。陳昇並為文夏的歌曲〈彼個小姑娘〉重新編曲，邀請文夏老師樂團友人一起合唱 ，並由藝術家黃志偉創作圖像；另展出藝術家李俊陽用電影看板的繪畫創作形式，描繪文夏在舞台上的時代風華，也展出文夏女兒和女婿為文夏拍攝的影像紀錄照片。

以文夏歌詞〈漂浪之女 〉為題創作的影像表現文學空間。（記者楊金城攝）

新展並以文夏歌詞〈漂浪之女 〉為題，邀請法國藝術家拉斐爾．伊斯東及黃志偉，以影像再現歌詞的文學空間；也以文夏歌曲〈星星知我心 〉為題，利用AI影像製作呈現文夏在舞台上才子、浪子，以及音樂人的身影，會場同時展示服裝設計師周尹庠為文夏製作的西裝、飛行外套與長版風衣的服裝。

「時代的聲影」有音樂人陳昇為文夏的歌曲〈彼個小姑娘〉重新編曲，邀請文夏老師樂團友人一起合唱，讓觀眾聽得過癮。（記者楊金城攝）

5月17、18日並有懷舊金曲音樂市集、復古叫賣攤車、小火柴文創市集，以文夏金曲貫穿市集，讓民眾享受復古懷舊之市集體驗；系列活動還有文夏唱遊人生講唱會，娓娓道來文夏的音樂故事、常民曲盤音樂講座、「時代的聲影」導覽、從曲盤聽見台灣流行歌脈絡講唱會、曲盤三代同樂會親子講座、初夏市集、絆伴市集等。

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