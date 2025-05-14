嘉義市傳統工藝「鑿花」保存者蔡共新辭世 文化部將頒贈旌揚狀

嘉義市傳統工藝「鑿花」保存者蔡共新於12日辭世，享壽78歲。圖為其鑿花作品。（嘉義市政府文化局提供）

〔記者甘麗梅／台北報導〕嘉義市傳統工藝「鑿花」保存者蔡共新於12日辭世，享壽78歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示，蔡共新長年致力於「鑿花」文化的傳承、推廣，深具臺灣在地性特色，對傳統工藝保存深具貢獻，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

蔡共新出生於1948年屏東潮州，後定居於嘉義市。初中畢業時，拜台南市木匾暨木雕司傅郭炳坤為師，學習3年4個月後出師。蔡共新出師後仍不斷精進自己，其技藝並非家傳而是在傳統體系下，經時空環境、社會需求及文化品味所養成。其從事雕刻逾50年，技法熟練、細緻，一直都是寺廟鑿花或欄間雕刻產業爭相聘請的傳統藝師，備受業界肯定。嘉義市政府於2020年公告登錄「鑿花」為嘉義市傳統工藝，並認定蔡共新為保存者。

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文化部表示，蔡共新長年致力推動「鑿花」工藝及文化保存，對於嘉義地區無形文化資產的發揚與薪傳深具貢獻，讓更多人認識這項富含文化底蘊的傳統工藝，令人感佩。

嘉義市政府於2020年公告登錄「鑿花」為嘉義市傳統工藝，並認定蔡共新為保存者。（嘉義市政府文化局提供）

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