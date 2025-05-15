50場免費「竹北大師講堂」 推廣生活美學與終身學習

竹北大師講堂首場次以「市民料理」為題，今（15）日於竹北市民活動中心北崙館開課，邀請知名型男主廚吳秉承父子檔，聯手竹北市長鄭朝方（右2）和代表會主席林啟賢（左1），運用米粉及白蝦等在地食材料理地方美味。 （記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣「2025竹北大師講堂」今年共推出50場次免費課程，首場講堂以「市民料理」為題，今（15）日於竹北市民活動中心北崙館開課，邀請知名型男主廚吳秉承父子檔，聯手竹北市長鄭朝方和代表會主席林啟賢，運用新竹名產米粉及西區拔仔窟烏魚產銷班的新鮮白蝦，料理出色香味俱全的地方美味。

新竹縣「2025竹北大師講堂」今年共推出50場次免費課程，今天開跑。（記者廖雪茹攝）

在竹北市民敲碗期盼下，竹北市公所第二年的「大師講堂」登場，起手式推出「1+1味蕾專場」，以最貼近生活的家常食材為主角，邀請電鍋型男吳秉承主廚與兒子吳宇強聯袂上陣。現場婆婆媽媽們全神貫注、不時做筆記；當端出熱騰騰的「鮮蝦米粉湯」時，引發一陣歡呼與騷動，大家迫不及待想要一嘗這道香氣四溢的佳餚。

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鄭朝方表示，今天推薦的家常料理，雖取材自日常，但食材絕對不凡，因為裡面所使用的蝦子，曾榮登法國米其林指南專輯報導。而上週米其林才剛公布擴大評選版圖，正式將新竹縣納入美食評鑑範圍，可見美食不僅是味蕾的饗宴，更是認識地方文化的書卷。「竹北大師講堂」以多元形式為市民朋友注入知識與生活美學的力量，同時活化各里集會所推廣終身學習。

「2025竹北大師講堂」邀請各領域名人專家開講，幾乎場場爆滿。（記者廖雪茹攝）

鄭朝方透露，第二場為兩位大師強強聯手，國際鋼琴大師嚴俊傑與知名YTR我是江老師聯袂的「音樂專場—生活有樂事：黑白鍵與指間的對話」，5月24日將於遠東百貨竹北店8樓合奏共鳴，預計於5月16日（五）中午12點30分開放報名，報名網站： https://reurl.cc/vQKrvN 。

竹北市公所表示，「2025竹北大師講堂」50場次免費課程，內容涵蓋幸福心靈、美學生活、教育養成、與市民動動等系列。第一階段邀請到重量級攝影大師陳博文、翻轉教育神老師沈雅琪、生活時尚網紅宅女小紅、以旅行語彙說生活的旅行沙舟 張J等，主題跨足親子、音樂、廚藝、攝影、知識、時事與運動等。詳細講座資訊將陸續於竹北市公所臉書粉專發布。

竹北大師講堂首場次以「市民料理」為題，今（15）日於竹北市民活動中心北崙館開課，邀請知名型男主廚吳秉承父子檔，聯手竹北市長鄭朝方（右2）和代表會主席林啟賢（左1），運用米粉及白蝦等在地食材料理地方美味。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣「2025竹北大師講堂」今年共推出50場次免費課程，今天開跑。（記者廖雪茹攝）

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