入行半世紀 「人間國寶」蔡德太雕鑿大千世界

木雕是沉著耐心的工作，蔡德太一刀一鑿，不疾不徐地雕琢出精緻作品。（台南市觀旅局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕觀旅局推出「台南奇人帶路」系列，不僅分享職人的生命故事，也透過探訪巷弄，提供創意遊程建議。傳統木雕「人間國寶」蔡德太入行50年來，以精湛的鑿花技藝雕鑿大千世界，就連新加坡蓮山雙林寺都慕名而來，禮聘蔡德太擔任寺廟木作主匠長達20餘年。

蔡德太是國內最具代表性的木雕藝師之一，2020年榮獲文化部登錄為重要傳統工藝－傳統木雕「人間國寶」。（台南市觀旅局提供）

蔡德太從事木雕50年，尤其擅長鑿花，廣用於生活民藝、寺廟建築構件與裝飾，國內許多知名廟宇皆可見到他不同時期的作品。2020年獲文化部登錄為重要傳統工藝傳統木雕「人間國寶」。

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蔡德太作品《獨佔鰲頭》線條飄逸暢達，姿態動感，肌理與顏色變化表現傳神，氣韻生動。（台南市觀旅局提供）

蔡德太提到，年輕時曾眼見木雕工廠老闆因訂單量大卻不諳技藝而求於他人，當時便暗下決心要學會所有工序與技法，堅持慢工細活的琢磨功夫，等到機會來臨時精湛技藝下完美的呈現更令他備受肯定，甚至連遠在新加坡的蓮山雙林寺都慕名而來，禮聘他擔任寺廟木作主匠長達20餘年。

蔡德太寺廟雕刻工作室展示空間。（台南市觀旅局提供）

蔡德太表示，鑿花技法可分圓雕、透雕、陰雕、浮雕、立體雕，無論何種雕法都必須胸有成竹才能下刀，木雕是「減法」工程，一旦塑形打錯便無法補救，因此掌控刀具至關重要，平均1天拿雕刻刀超過8小時，他笑說拿刀比拿筷子更穩。

蔡德太自學繪圖，深入了解木雕的結構邏輯、透視概念、凹凸面與高低點，對於題材構圖、空間佈局以至線條都掌握得宜；為了精準運用材質，也觀察記錄樹的生長與形狀．不斷地突破並融入自我想法，也因此他的作品無論人物、祥獸、花草蟲鳥，總是靈動有神，彷彿從木裡騰躍而出。

除了重視技法之外，蔡德太也講究作品背後的典故與文化。最具代表性的經典之作就是「36官將」，題材豐富，人物座騎廣博，栩栩如生，所留下的傳世技法，成為年輕後學者學習標竿。

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