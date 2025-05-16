從火星探險到搜妖錄！台文館「518博物館日」推手語繪本、沉浸式文學遊戲

台文基地5月18日推出《邊走邊玩的攝影詩人》雙語實境遊戲，邀觀眾一同走訪周邊人文風景。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025年國際博物館日主題為「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」，國立台灣文學館精心推出沉浸式科技與多元語言體驗，串起大小朋友的閱讀想像。本週末（17、18日），將以文學遊戲、親子共融手語繪本、國際講座等活動，邀請民眾一起用不一樣的方式讀懂「文學」的未來。

臺文館5月18日全天開放體驗《Story Breaker》、《1940》與《藏字人．搜妖錄》等3款遊戲，透過不同的遊戲形式，感受文學改編劇情推演與角色扮演的沉浸式樂趣。（台文館提供）

5月18日重頭戲活動之一「小手圓舞曲：親子手語說繪本故事」，由聾老師與手語翻譯員演繹台語繪本《覕相揣》，在手語與情感之間傳遞「聽聾共融」的暖意。另同步開放三款文學沉浸式遊戲——《Story Breaker》、《1940》、《藏字人．搜妖錄》，透過破關解謎、文學世界的再創造，讓大小朋友都能體驗「讀字」的魔法。

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台文館5月18日親子手語說故事活動，由聾老師及手語翻譯員說台灣台語繪本《覕相揣》，帶孩子探索多元文化與台灣動物故事。（台文館提供）

台文館做為聽障示範館，長期推動多語閱讀與平權意識。本次系列活動也包括國際交流與在地文資連結。5月17日將邀請美國在台協會張子霖處長為小朋友說故事，下午由作家陳思宏分享《社頭三姊妹》背後的文學生命。5月14日與17日的「小小手護者」工作坊，則帶領民眾認識紙質文物與修復技術，進一步理解館藏維護的重要性。

在北部據點台灣文學基地，亦推出「邊走邊玩攝影詩人」遊戲導覽，結合周邊文化景點，並規劃「別對我小心翼翼：台灣文學中的性與挑釁」講座，從性別視角探索文學中的語言力量。

活動期間至藝文商店消費滿518元即可參加抽獎。凡持文化幣消費並參與集章任務，還可獲得台文館限定紀念品。詳情請見官網（https://reurl.cc/M39XEK）或台文館臉書粉專。

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